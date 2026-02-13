Cosa pensa Laura Pausini di Giorgia Meloni, la risposta a Enrico Lucci che la incalzava sulla politica

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Laura Pausini è l’ennesimo periodo intenso. Quando non è in giro per il globo ad abbracciare il suo pubblico, sbarca a Sanremo nel ruolo di co-conduttrice. La sua presenza al Festival ha di nuovo sollevato dubbi sulla sua appartenenza politica, e proprio su questo mistero l’ha incalzata l’inviato di Striscia La Notizia Enrico Lucci. La risposta della cantante è stata: “Per fortuna siamo un Paese democratico e ognuno può pensare quello che vuole”.

La provocazione su Giorgia Meloni

Venerdì 13 febbraio il presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i 30 big in gara al Festival di Sanremo. Insieme ai cantanti c’era Carlo Conti, ed era presente anche Laura Pausini.

Terminato l’incontro Laura Pausini è stata raggiunta all’esterno dai cronisti, tra i quali c’era anche Enrico Lucci per Striscia La Notizia.

Immancabile la domanda sulla politica, uno spettro che aleggia intorno alla voce di Solarolo da quando si rifiutò di cantare Bella Ciao.

“Non sono dichiarata politicamente”, ha risposto Pausini aggiungendo che “in una nazione pensano che io sia fascista, in una che io sia comunista, in un’altra non so che cosa”. “Per fortuna siamo un Paese democratico e ognuno può pensare quello che vuole”, ha concluso. Infine, Lucci le ha chiesto un pensiero su Giorgia Meloni. L’artista gli ha risposto inviandogli un bacio.

Il Bella Ciao-gate di Laura Pausini

Era il 2022, quando Laura Pausini durante un suo intervento nel format televisivo spagnolo El Hormiguero respinse la richiesta di intonare il canto partigiano Bella Ciao perché “divisivo”. Le polemiche non tardarono ad arrivare.

Per questo la cantante, in una nota, spiegò che “aborro il fascismo e ogni forma di dittatura”. Secondo Pausini Bella Ciao sarebbe stata “più volte strumentalizzata in contesti politici diversi tra loro”, per questo si sarebbe rifiutata di intonarla.

La difesa di Vasco Rossi per l’inno nazionale

Anche l’esibizione di Laura Pausini alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, durante la quale ha cantato l’inno nazionale, ha suscitato polemiche. Da più parti – Morgan compreso, che ha criticato lo stile e l’arrangiamento – sono arrivate prese di posizione sul risultato finale.

Tra i tanti colleghi che invece si sono schierati dalla sua parte c’è Vasco Rossi, che ha definito l’esecuzione “impeccabile” con una risposta perentoria a tutte le critiche: “Andate a farvi fo**ere!”.