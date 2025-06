Cosa potrebbe comprare Jeff Bezos se spendesse tutto il suo patrimonio, dai jet privati alle isole

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Jeff Bezos è attualmente il terzo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato in circa 230 miliardi di dollari secondo Forbes. Dopo aver fondato Amazon nel 1994, l’imprenditore ha costruito un impero che va dall’e-commerce allo spazio, grazie alla sua azienda Blue Origin. Nel corso degli anni il suo patrimonio è cresciuto in modo esponenziale, portandolo a investire in numerosi settori, tra cui immobili, media e tecnologie innovative. Nonostante abbia lasciato il ruolo di CEO di Amazon nel 2021, continua a essere uno degli uomini più ricchi al mondo. In questi giorni si parla tanto del magnate per il fastoso e molto contestato matrimonio a Venezia con Lauren Sanchez.

Le proprietà dell’imprenditore che ha creato Amazon

Jeff Bezos possiede un vastissimo patrimonio immobiliare. Tra le sue residenze principali ci sono:

una tenuta a Miami , nella prestigiosa Indian Creek Island, per un valore stimato di 237 milioni di dollari

, nella prestigiosa Indian Creek Island, per un valore stimato di 237 milioni di dollari una storica villa a Beverly Hills acquistata per 165 milioni di dollari

a Beverly Hills acquistata per 165 milioni di dollari una mega-tenuta a Seattle

a Seattle appartamenti di lusso a New York (tra cui cinque unità immobiliari con vista su Madison Square Park per un totale di circa 119 milioni di dollari)

a New York (tra cui cinque unità immobiliari con vista su Madison Square Park per un totale di circa 119 milioni di dollari) il gigantesco ranch “Figure 2” in Texas, sede di test per Blue Origin.

“Figure 2” in Texas, sede di test per Blue Origin. residenze alle Hawaii e a Washington D.C., dove ha fuso due palazzi storici in una residenza da oltre 2.500 metri quadrati.

Cosa può comprare con tutti i suoi soldi

Per avere un’idea del patrimonio di Jeff Bezos sono nati sul web siti come SpendBillMoney che permettono di giocare con le cifre per farlo rimanere al verde. Un esempio è che il magnate può comprare 21 mila Rolex Vintage oppure con un prezzo di 15 dollari a pizza, può acquistare 14 miliardi e 700 milioni di margherite. La ricchezza è talmente enorme che lo stesso sito propone una lista di acquisti più utili:

la casa più costosa del mondo costa circa 2 miliardi di dollari, ne potrebbe prendere 110 e avere ancora soldi in banca

costa circa 2 miliardi di dollari, ne potrebbe prendere 110 e avere ancora soldi in banca una Bugatti di lusso costa circa 4 milioni di dollari, Jeff Bezos può acquistarne oltre 55.000

di lusso costa circa 4 milioni di dollari, Jeff Bezos può acquistarne oltre 55.000 con il suo patrimonio può acquistare 2.933 jet privati (ognuno costa 75 milioni di dollari)

(ognuno costa 75 milioni di dollari) 2.200 sono le isole private considerando un costo di 100 milioni di dollari cadauna

considerando un costo di 100 milioni di dollari cadauna viaggi nel mondo infiniti (20.000 dollari a viaggio)

infiniti (20.000 dollari a viaggio) 4.000 viaggi nello spazio con SpaceX

con SpaceX porre fine alla fame nel mondo

fornire assistenza medica a milioni di persone

Il rapporto tra il patrimonio di Jeff Bezos e quello di un italiano medio

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma a Venezia dal 26 al 28 giugno, ha un costo stimato tra i 10 e i 30 milioni di euro. Rapportando la cifra massima al patrimonio di Bezos, pari a circa 230 miliardi di dollari, si tratta di appena lo 0,013% della sua ricchezza totale.

Per comprendere meglio, QuiFinanza ha applicato la stessa percentuale a uno stipendio medio italiano di 24.000 euro annui e la spesa sarebbe pari a 3,12 euro.

In termini pratici, per un lavoratore medio italiano, organizzare un matrimonio come quello di Bezos equivarrebbe a comprare un panino in stazione. Chi guadagna 15.000 euro annui spenderebbe l’equivalente di 1,95 euro, mentre per chi ha un reddito di 100.000 euro, la spesa sarebbe di 13 euro. Per raggiungere una spesa pari a 1 miliardo di euro, Bezos dovrebbe organizzare oltre 7.500 matrimoni identici.

I costi del matrimonio solo apparentemente esorbitanti

Il matrimonio si articolerà su tre giorni tra cerimonia, gala e gran ballo. Le location scelte includono il Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio Maggiore e la Scuola Grande della Misericordia. Il budget prevede fino a 3 milioni di euro per il wedding planning, 2 milioni per l’affitto delle location, 1 milione per il catering, 1,5 milioni per gli abiti della sposa e 1 milione per le decorazioni floreali.

Gli ospiti attesi sono circa 200-250 persone, tra cui celebrità come Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Elon Musk e Oprah Winfrey. Le strutture alberghiere riservate hanno tariffe comprese tra i 2.000 e i 10.000 euro a notte. L’intrattenimento prevede concerti privati, DJ set, spettacoli con droni e ologrammi, mentre la sicurezza conta centinaia di addetti tra bodyguard, motoscafi e controllo degli accessi.

In rapporto al patrimonio di Bezos, si tratta comunque di una spesa simbolica, lontana da cifre che potrebbero incidere realmente sulla sua disponibilità economica.