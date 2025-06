Cosa potrebbero fare Elon Musk e Donald Trump dopo lo scontro per provare a distruggersi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tra Elon Musk e Donald Trump è scoppiato un conflitto aperto, che potrebbe portare a serie conseguenze per entrambi. Da una parte, il presidente degli Stati Uniti può tagliare sussidi e contratti alle aziende dell’imprenditore. Dall’altra, Musk può utilizzare la sua influenza per danneggiare gli alleati di Trump nelle elezioni di metà mandato.

La lite tra Trump e Musk

Martedì 3 giugno, Elon Musk ha iniziato a criticare il Big beautiful bill, la legge fiscale che dovrebbe finanziare buona parte dei progetti dell’amministrazione Trump, dall’immigrazione all’energia.

La critica si è evoluta in un litigio via social tra uno degli uomini più ricchi del mondo e il presidente degli Stati Uniti. Molte le minacce, da una parte e dall’altra, con riferimenti a possibili duri colpi da infliggere all’avversario.

Trump e Musk sono due delle persone più potenti al mondo, ma hanno anche punti deboli molto seri che possono trasformare gli attacchi reciproci in eventi disastrosi.

Cosa può fare Elon Musk

Elon Musk ha tre armi a sua disposizione: il suo denaro, le sue aziende e la sua influenza nella destra americana. Attraverso finanziamenti e supporti, potrebbe sabotare le primarie repubblicane per le elezioni di metà mandato, facendo perdere, nel 2026, il controllo di Camera e Senato a Trump.

Come già minacciato inoltre, potrebbe smantellare il programma Dragon di SpaceX, che permette alla Nasa di rifornire la Stazione spaziale internazionale. Questo lascerebbe gli Usa senza un mezzo affidabile con cui trasportare merci e astronauti.

Infine, Musk potrebbe sfruttare la sensibilità di Trump agli attacchi social attraverso la propria piattaforma X, per suscitare reazioni scomposte che imbarazzino il presidente. Una strategia già testata, con il riferimento al caso Epstein.

Cosa può fare Donald Trump

Trump da parte sua ha tra le mani i poteri del presidente degli Stati Uniti. Già durante il litigio, ha minacciato di tagliare i contratti governativi miliardari che gli Usa hanno con SpaceX e Starlink, aziende di Musk. Inoltre, potrebbe tagliare gli incentivi alla vendita di auto elettriche, compromettendo anche Tesla.

Da non sottovalutare, poi, il potere giudiziario del dipartimento di Giustizia. Musk è di origine sudafricana, anche se naturalizzato statunitense. Il governo di Trump ha già dimostrato di voler prendere di mira gli immigrati, e l’imprenditore potrebbe finire nel mezzo di queste pratiche.

Infine, Musk è stato spesso accusato di fare uso di droghe illegali da diversi suoi ex collaboratori. Trump potrebbe fare pressioni per un’indagine penale sulle abitudini del suo ex alleato.