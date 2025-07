Cosa prevede di ddl femminicidio approvato dal Senato, cosa cambia per il reato col nuovo articolo 577 bis

Via libera del Senato al disegno di legge che introduce il reato autonomo di femminicidio nel codice penale italiano. Con l’approvazione all’unanimità, il Parlamento compie un passo significativo verso il riconoscimento giuridico di una delle emergenze sociali più gravi degli ultimi decenni. Il ddl femminicidio ora passa all’esame della Camera, ma intanto, con l’introduzione dell’articolo 577 bis, si fissa un nuovo punto nella lotta contro la violenza di genere.

Il ddl femminicidio approvato dal Senato

Come riporta ANSA, il nuovo testo normativo introduce il reato di femminicidio come fattispecie autonoma, differenziandolo dall’omicidio semplice e dall’omicidio aggravato.

Si tratta di una novità assoluta per il diritto penale italiano, che finora trattava il femminicidio come un’aggravante di altri reati.

ANSA

Un cartellone in una manifestazione contro la violenza sulle donne

Con il nuovo articolo 577 bis del codice penale, si punisce con una pena non inferiore a 24 anni chi “uccide una donna per motivi di genere”, ovvero in ragione del suo essere donna, in contesti relazionali, affettivi o familiari, o anche nei casi in cui il movente abbia una componente di dominio, controllo o vendetta sessista.

Si definisce così un perimetro giuridico più chiaro e coerente, che permette anche un migliore monitoraggio e classificazione statistica del fenomeno.

Le nuove norme approvate il 23 luglio includono anche aggravanti specifiche, come l’omicidio compiuto in presenza di minori o in stato di recidiva, e prevedono pene più dure rispetto all’omicidio comune, anche per scoraggiare comportamenti a rischio.

La soddisfazione di Giorgia Meloni

Soddisfazione da parte della premier Giorgia Meloni, che ha definito il passaggio in Senato come “una svolta” e un “traguardo civile”.

“L’Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada – ha dichiarato – e siamo convinti che possa contribuire a combattere una piaga intollerabile”.

Un ringraziamento, ha aggiunto, “va a tutte le forze politiche che hanno sostenuto il disegno di legge, contribuendo a migliorarlo”.

Ora il passaggio alla Camera

Il testo passa ora alla Camera dei Deputati, dove ci si attende un iter rapido, visto l’ampio consenso bipartisan.

Se approvato definitivamente, il ddl femminicidio modificherà in modo sostanziale l’approccio italiano al contrasto della violenza contro le donne, segnando una tappa storica nel diritto penale e nei diritti civili.