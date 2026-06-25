Cosa prevede il blocco diesel Euro 5 dall'1 ottobre 2026 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna
Tutto quello che c'è da sapere sul blocco diesel Euro 5 che scatterà a partire dall'1 ottobre 2026 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna
Dall’1 ottobre 2026 entra in vigore il blocco diesel Euro 5 in alcune regioni del Nord Italia e, nello specifico, in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Allo stato attuale, i Comuni interessati sono quelli con popolazione superiore ai 100 mila abitanti. Il numero di automobili colpite dal divieto supera la quota di 10 milioni.
- I comuni e le auto interessati dal blocco diesel Euro 5
- Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Lombardia
- Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Piemonte
- Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Veneto
- Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Emilia-Romagna
I comuni e le auto interessati dal blocco diesel Euro 5
La data del 1° ottobre 2026 si avvicina, così come il blocco diesel Euro 5 in alcune regioni del Nord Italia.
Un emendamento al DL Infrastrutture, approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, ha differito l’entrata in vigore delle limitazioni strutturali dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Stando a una stima riportata da Gazzetta motori, la platea di veicoli interessati dal divieto “supera abbondantemente i dieci milioni”.
La limitazione si applicherà in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, anche se Regioni e comuni potranno decidere di estendere il blocco anche a Comuni più piccoli.
Allo stato attuale, i Comuni che saranno interessati dal blocco diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2026 sono:
Lombardia:
- Bergamo
- Brescia
- Milano
- Monza
Piemonte:
- Novara
- Torino
Veneto:
- Padova
- Venezia
- Verona
- Vicenza
Emilia-Romagna:
- Bologna
- Forlì
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Ravenna
- Reggio Emilia
- Rimini
Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Lombardia
In Lombardia, il divieto sarà permanente, per tutto l’anno, senza pause stagionali. Il blocco sarà valido nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 19.30.
Agli automobilisti sarà data la possibilità di ricorrere al Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), la scatola nera che permette di percorrere un tetto massimo di chilometri annui nella regione nonostante il blocco.
Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Piemonte
In Piemonte il blocco diesel Euro 5 sarà stagionale: resterà in vigore fino alla fine di aprile 2027 e si ripeterà poi annualmente tra il 15 settembre e il 15 aprile.
La limitazione sarà attiva nei giorni feriali, dalle ore 8,30 alle ore 18,30.
Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Veneto
Anche il Veneto ha optato per una limitazione stagionale: il divieto si concluderà ad aprile 2027, per poi essere riproposto anno dopo anno negli stessi mesi.
Il blocco diesel Euro 5 in Veneto sarà in vigore solo nei giorni feriali, dalle ore 8 alle ore 18.
Come funziona il blocco diesel Euro 5 in Emilia-Romagna
In Emilia-Romagna, il blocco diesel Euro 5 partirà il 1° ottobre 2026 e si concluderà il 31 marzo del 2027. Ogni anno si ripeterà nello stesso periodo.
Oltre ai Comuni oltre i 100 mila residenti, per le quali le limitazioni saranno obbligatorie, anche i Comuni più piccoli avranno la possibilità di aderire su base volontaria.
Le limitazioni saranno in vigore nei giorni feriali, nella fascia oraria tra le 8,30 alle 18,30.