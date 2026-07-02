Cosa prevede il trattato Usmca che gli Usa non rinnovano con Canada e Messico e cosa cambia nel libero scambio

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Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare l’Usmca, il trattato di libero scambio con Messico e Canada. L’accordo non cesserà di esistere, ma gli Usa non vogliono che venga confermato nella sua forma attuale, che prevede la possibilità di estenderlo per 16 anni dopo la data di scadenza naturale dell’accordo, prevista per il 2036. Fino ad allora, però, il trattato resta in vigore, ma ogni anno gli Usa potranno chiedere di rinegoziarlo.

Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare l’Usmca

Con una nota diffusa nella notte tra il 1° e il 2 luglio 2026, gli Usa hanno annunciato di non aver raggiunto un accordo con Canada e Messico per rinnovare l’accordo di libero scambio tra i tre Paesi noto come Usmca. Nel comunicato si legge:

Gli Stati Uniti non hanno acconsentito al rinnovo dell’Usmca nella sua forma attuale. Di conseguenza, l’Usmca non è stato rinnovato. Gli Stati Uniti continueranno a dialogare con il Messico e il Canada per affrontare le carenze dell’accordo e i nostri deficit commerciali con questi Paesi.

Il comunicato stesso specifica che il trattato rimane in vigore fino alla sua scadenza naturale, il 2036. A saltare è la possibilità di rinnovarlo per altri 16 anni dopo quella data.

Cos’è l’Usmca

L’Usmca è un’evoluzione del Nafta ed è un accordo di libero scambio tra Canada, Messico e Stati Uniti. È stato negoziato nella sua forma attuale nel 2018 su iniziativa proprio di Donald Trump, allora al suo primo mandato da presidente degli Usa.

Regola vari aspetti del commercio nei tre Paesi del Nord America, non solo lo scambio di merci, ma anche il lavoro, le politiche monetarie e la proprietà intellettuale.

Una clausola dell’accordo prevede una revisione ogni sei anni. Essendo entrato in vigore nel 2020, il 2026 era la prima revisione e la prima occasione di decidere se rinnovarlo per altri 16 anni oltre il 2036. Idea che gli Usa hanno respinto.

Perché Trump non vuole rinnovare il trattato

Durante il suo secondo mandato, Trump ha portato i rapporti degli Usa con Canada e Messico ai minimi storici dalla Seconda Guerra Mondiale.

L’amministrazione statunitense ha imposto dazi a entrambi i Paesi, accusandoli senza prove di far passare droghe sintetiche prodotte in Cina attraverso il confine. Trump ha anche più volte minacciato il Canada di annessione come “cinquantunesimo Stato” degli Usa.

Il mancato rinnovo dell’Usmca è l’ultimo passo di questo allontanamento degli Stati Uniti dai loro vicini e segna un ulteriore peggioramento dei rapporti degli Usa con Canada e Messico.