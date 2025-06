Cosa sono e come funzionano i bombardieri B-2 Spirit americani che hanno colpiti i siti nucleari iraniani

I bombardieri stealth B-2 Spirit dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti sono stati usati per effettuare l’attacco aereo a sorpresa degli Usa contro i tre importanti impianti nucleari di Fordo, Natanz e Isfahan in Iran. Noti come Spirit, sono gli unici velivoli che possono trasportare la GBU-57, la superbomba da 14 tonnellate progettata per distruggere bunker a grandi profondità.

Cosa sono i bombardieri B-2 Spirit

I B-2 Spirit sono stati sviluppato nella prima metà degli anni 2000 pensando a un impiego contro Paesi ostili, dalla Corea del Nord alla Repubblica islamica.

I bombardieri sono poi stati modificati per accrescere il potere distruttivo con innovazioni mai completamente svelate per ragioni di sicurezza.

Fonte foto: Getty Images

Bombardieri B-2 Spirit

Sviluppati da Northrop Grumman, sono gli unici bombardieri al mondo in grado di trasportare e sganciare la Gbu-57/B Massive Ordnance Penetrator, una bomba bunker-buster da 13.600 chilogrammi.

La sua capacità stealth, supportata da uno speciale design aerodinamico e da materiali che riducono la sua traccia radar, consente al velivolo di penetrare lo spazio aereo nemico senza essere rilevato.

Come funziona il bombardiere B-2 Spirit

Grazie a quattro motori General Electric F118-GE-100, il B-2 può trasportare fino a 18 tonnellate di armi e volare per oltre 11.000 chilometri senza rifornimento, con possibilità di rifornimento in volo.

La sua autonomia gli consente quindi di effettuare missioni intercontinentali e di rientrare senza la necessità di basi intermedie.

Lo Spirit ha un equipaggio di due piloti e la sua cabina di pilotaggio, protetta da interferenze elettroniche e condizioni meteorologiche estreme, include sistemi di navigazione e puntamento ad alta tecnologia. Ogni B-2 costa oltre 2 miliardi di dollari.

Si tratta dell’aereo più sofisticato e costoso mai realizzato, con una combinazione unica di materiali compositi, design ad ala volante e rivestimenti speciali che riducono la sua traccia radar malgrado le sue dimensioni, imponenti, con una apertura alare di 52 metri.

Cosa sapere sul B-2 Spirit

Il B-2 è nato da un progetto segreto conosciuto in un primo momento come High Altitude Penetrating Bomber (Hapb, “Bombardiere da penetrazione ad alta quota”), successivamente è stato chiamato B-2 Spirit.

È stato introdotto nel 1997 ed è statu usato per la prima volta in combattimento nel 1999 durante l’Operazione Allied Force in Kosovo, volando direttamente dalla base di Whiteman in Missouri. Ha poi partecipato a missioni in Afghanistan e ha operato dalla base di Diego Garcia per colpire obiettivi in Yemen.

Esistono solo 20 esemplari al mondo di B-2 Spirit. Secondo il capo di stato maggiore Usa, Dan Caine, i bombardieri americani B-2 hanno volato nell’oscurità per 18 ore, senza scalo e rifornendosi più volte in volo. Hanno raggiunto la loro destinazione sabato sera (notte in Iran) compiendo il volo più lungo dal 2001.