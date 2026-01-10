Cosa sono i fringe benefit fino a 2000 euro per i lavoratori dipendenti, requisiti per avere il bonus nel 2026
Fringe benefit 2026: soglie confermate fino a 1000 e 2000 euro per chi ha figli, ma stop al bonus neoassunti. Tutte le nuove regole spiegate
Nel 2026 restano attivi i fringe benefit esentasse fino a 1000 euro, che salgono a 2000 euro per chi ha figli a carico. Confermate le regole fiscali, ma scompare il bonus da 5000 euro per i neoassunti che cambiano residenza. I benefit spettano ai lavoratori dipendenti ma restano una scelta aziendale, non un beneficio automatico.
- Fringe benefit, cosa cambia nel 2026
- Addio al bonus da 5000 euro
- Fringe benefit, cosa sono e a chi spettano
- Le soglie fiscali 2026
Fringe benefit, cosa cambia nel 2026
Nel 2026 il sistema dei fringe benefit resta uno degli strumenti principali attraverso cui le aziende possono integrare la retribuzione dei dipendenti senza aggravio fiscale, ma con alcune differenze rilevanti rispetto agli anni precedenti.
La legge di Bilancio ha infatti confermato le soglie di esenzione ordinaria, eliminando però alcune agevolazioni straordinarie introdotte in via temporanea.
Il quadro normativo stabilisce che i bonus concessi dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino a 1000 euro annui, limite che sale a 2000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Addio al bonus da 5000 euro
Diversamente, non viene rinnovata l’agevolazione più ampia prevista per una categoria specifica di lavoratori: i neoassunti che cambiano città per motivi di lavoro.
La soglia maggiorata da 5000 euro, pensata per coprire spese abitative e costi di trasferimento, esce quindi definitivamente dal perimetro delle misure valide per il 2026.
La decisione di non prorogare questo strumento segna un cambio di approccio: l’incentivo resta valido solo per chi è stato assunto nel 2025, grazie alla durata biennale prevista dalla norma, ma non sarà più applicabile ai nuovi contratti firmati nel 2026.
Fringe benefit, cosa sono e a chi spettano
I fringe benefit non rappresentano un bonus automatico né una prestazione universale. A differenza di altre misure di welfare più diffuse, la loro concessione dipende esclusivamente dalla scelta dell’azienda. È il datore di lavoro a decidere se erogarli, in quale forma e a quali dipendenti, sulla base di contratti collettivi, accordi aziendali o valutazioni interne.
Questi benefit possono assumere forme molto diverse: somme in denaro, rimborsi per utenze domestiche, buoni spesa, buoni carburante, utilizzo promiscuo dell’auto aziendale, smartphone o altri strumenti concessi anche per fini personali.
È importante distinguere i fringe benefit da strumenti come i buoni pasto, che hanno una disciplina autonoma e generalmente si applicano a una platea più ampia e omogenea di lavoratori. I fringe benefit, invece, restano una misura selettiva, più diffusa nel settore privato e fortemente variabile da azienda ad azienda.
Le soglie fiscali 2026
La conferma delle soglie di esenzione rappresenta un vantaggio concreto sia per i lavoratori sia per le imprese, ma comporta anche un rischio spesso sottovalutato. La normativa prevede infatti un meccanismo rigido: superare anche di un solo euro il limite stabilito fa scattare la tassazione sull’intero importo, non soltanto sulla parte eccedente.
In pratica, un benefit da 1.010 euro non viene tassato per dieci euro, ma perde completamente l’esenzione. Questo rende fondamentale una gestione estremamente accurata da parte delle aziende, che devono monitorare con precisione il valore complessivo dei benefit concessi durante l’anno per evitare effetti fiscali indesiderati sui dipendenti.