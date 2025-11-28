Cosa sono i TikTok Awards 2025 e chi ha vinto, i premi e gli influencer per ogni categoria

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sono stati rivelati i vincitori dei TikTok Awards Italia 2025, la seconda edizione del premio riservato ai migliori influencer della piattaforma cinese. La creator dell’anno è Silvana Bini, meglio conosciuta sull’app come Nonna Silvi, ma sono stati premiati anche Chiara Facchetti e Minerva Salute.

Chi ha vinto i TikTok Awards 2025

TikTok Italia ha rivelato i vincitori dei TikTok Awards 2025 per il nostro Paese. Si tratta di un premio in cui la community della piattaforma cinese può votare il miglior creator dell’anno, in diverse categorie.

Ad aggiudicarsi il premio più ambito è stata Nonna Silvi, al secolo Silvana Bini, che è stata nominata creator dell’anno grazie ai suoi video di cucina. Il premio per il video dell’anno è andato invece ad Alessandro Granatelli e Pau Nicolò del canale 2men1kitchen.

ANSA TikTok

Chiara Giovannini ha invece trionfato in un’altra categoria molto ambita, quella Film&Tv, grazie ai suoi contenuti in grado di portare gli utenti nel dietro le quinte del cinema e della televisione.

Le categorie divulgazione, sport e storie

A vincere la categoria Education, per il miglior profilo di divulgazione, è stata Solange Fugger, la primaria più giovane d’Italia, che con il suo canale Minerva Salute, che ha permesso a moltissimi utenti di vivere il quotidiano di un ospedale.

Chiara Facchetti ha invece vinto la categoria storyteller, quella dedicata ai vlog e ai profili dedicati ai racconti di vita.

La categoria sport l’ha invece vinta Ilaria Limelli, con il suo profilo dedicato al racconto al calcio, ma anche al volley (è content creator ufficiale della Lega di Volley femminile), rugby e di molti altri sport.

Cibo, stile e identità, tutte le altre categorie

Premio per due alla categoria cibo, che ha visto trionfare Raffaele Del Piano e Caterina Piccirilli con il loro canale 2foodfitlovers, che alterna contenuti di cucina e fitness a sketch di coppia.

Alessandro Maritato con il canale di LookTotalBrand ha vinto nella categoria fashion & Beauty, raccontando il mestiere che rende possibili i look da palcoscenico.

Ancora food anche nella categoria voice for change, vinta da Kiné Ndoye, che è stata in grado di raccontare cultura, identità e memoria attraverso i suoi piatti.

Infine, è andato ad Arnaldo Magni, una delle presenze storiche di TikTok Italia, il premio pe3r il migliore live creator dell’anno.