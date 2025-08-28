Cosa sta succedendo in Australia con l'influenza e perché è scattato l'allarme in Italia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’andamento dell’influenza in Australia, alle prese con la stagione invernale, ha fatto scattare un campanello d’allarme anche in Italia. Il ministro della Salute dell’Australia Meridionale Chris Picton ha dichiarato che quest’anno l’influenza “ha raggiunto il livello più alto visto in questo decennio”. Bassetti ha avvertito gli italiani: “Si prevede una stagione influenzale molto impegnativa, con casi anche gravi”.

Influenza in Australia: cosa sta succedendo

In Australia, dove attualmente è inverno, sono alle prese con un’influenza record. Il ministro della Salute dell’Australia Meridionale Chris Picton ha dichiarato: “L’influenza ha raggiunto il livello più alto del decennio e sta mettendo a dura prova i nostri ospedali”. Lo scorso mese, ha spiegato ancora Picton, il grande afflusso di pazienti ha creato “una pressione incredibile sul nostro sistema ospedaliero, non solo in termini di pazienti ricoverati, ma anche di malattie del personale”.

Negli ospedali di Adelaide, come riportato da Adnkronos, alcune settimana fa si era raggiunta quota 280 pazienti in attesa di un posto letto nella struttura federale per l’assistenza agli anziani.

L’allarme di Bassetti sull’influenza in Italia

L’infettivologo Matteo Bassetti ha già lanciato l’allarme in Italia: “Per capire cosa succederà il prossimo inverno in Italia, bisogna guardare a cosa sta succedendo in Australia adesso che è inverno. I numeri sono in grande aumento“, ha affermato su Facebook.

L’esperto, in un video, ha sottolineato l’aumento del 70% dei casi di influenza in Australia rispetto all’anno prima, che era già stato importante. L’attenzione di Bassetti si è poi rivolta sulle ore di ambulanza, cioè le ore in cui le ambulanze hanno lavorato per portare i pazienti con influenza in ospedale: “Il dato è risultato doppio rispetto a un anno fa”.

Bassetti ha avvertito: “Si prevede che anche da noi ci sarà una stagione influenzale molto impegnativa con tanti casi, anche gravi”.

Influenza in Italia, l’appello di Bassetti sui vaccini

Nel suo video su Facebook Matteo Bassetti ha lanciato un appello sulla vaccinazione anti influenza in Italia: “Cosa si può fare? Vaccinarsi. Non solo le persone più anziane, fragili e bambini, ma anche tutto il resto della popolazione”.

L’infettivologo ha aggiunto: “È una cosa così semplice proteggersi vaccinandosi contro l’influenza che non comprendo perché la gente non lo faccia”.

Su X, Bassetti ha invece scritto: “Si prevede nel prossimo inverno una stagione influenzale anche peggiore di quella appena trascorsa, che è stata la peggiore degli ultimi 20 anni. E in Italia che si fa? Si parla male dei vaccini“.