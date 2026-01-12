Cosa sta succedendo in Iran, centinaia di morti nelle proteste con Trump che pensa ad attacchi su Teheran

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il mondo intero è con il fiato sospeso seguendo cosa sta succedendo in Iran, dove da oltre due settimane va in scena una rivolta contro il regime innescata dall’inflazione galoppante e rapidamente trasformatasi in guerriglia tra manifestanti, soprattutto giovanissimi, e apparati di sicurezza. La repressione delle autorità si è fatta sempre più aspra, con un bilancio di vittime che continua a salire e che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, ha ormai raggiunto centinaia di morti.

Iran, cosa sta succedendo

Secondo l’Agenzia degli attivisti per i diritti umani Hrana, al 12 gennaio le persone uccise sarebbero almeno 538: 490 manifestanti e 48 membri delle forze di sicurezza.

L’Ong Iran Human Rights ha invece confermato almeno 192 manifestanti uccisi, precisando che il numero reale potrebbe essere molto più alto. E la fondazione del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi parla invece di almeno 2.000 morti.

Migliaia gli arresti: Hrana parla di circa 10 mila fermati complessivi, mentre un altro aggiornamento dell’organizzazione conta almeno 2.638 persone arrestate, molte delle quali in operazioni di massa senza identificazione formale. Tra le vittime si segnala anche un bambino di due mesi, come confermato dalle autorità della provincia di Isfahan.

Testimonianze e video, nonostante il blackout quasi totale di internet che dura da oltre 60 ore, raccontano di spari sulla folla e di ospedali al collasso per il numero dei feriti.

Il governo ha imposto una censura ferrea: secondo Netblocks, la connettività nazionale è scesa a circa l’1% dei livelli ordinari, una misura che l’Ong definisce una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere della popolazione.

Usa pronti a intervenire in Iran

L’Iran è una polveriera geopolitica: il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad aiutare i manifestanti “che lottano per la libertà” e, secondo fonti citate dal Wall Street Journal e dal New York Times, ha ricevuto briefing su possibili opzioni di risposta, comprese ipotesi di attacchi militari contro obiettivi del regime a Teheran. Tra le possibilità discusse figurano anche supporto informatico e strumenti per aggirare la censura, come i sistemi Starlink.

Trump ha affermato che l’Iran avrebbe chiesto di negoziare e che un incontro con i leader della Repubblica islamica è “in preparazione”, senza però escludere opzioni militari. Il presidente Usa ha aggiunto che Teheran starebbe oltrepassando una “linea rossa” legata al numero dei manifestanti uccisi e che l’esercito sta valutando “opzioni molto forti”, lasciando intendere che un’azione potrebbe arrivare anche prima di eventuali colloqui.

La replica del Regime iraniano agli Usa

La Guida suprema Ali Khamenei ha intimato a Trump di “occuparsi del suo Paese” e, in un messaggio pubblicato su X, ha evocato il destino dei despoti della storia, sostenendo che anche il presidente americano farà la stessa fine “quando sarà all’apice della sua superbia”. Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani, ha invitato la magistratura a usare il “pugno di ferro” contro i manifestanti, mentre il presidente Massoud Pezeshkian ha accusato “i nemici dell’Iran” di voler seminare caos e disordine, distinguendo tra proteste e sommosse e invitando la popolazione a prendere le distanze dai “rivoltosi”.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha sostenuto che le proteste “sono diventate violente e sanguinose per fornire una scusa” a Trump per intervenire, affermando che la situazione sarebbe ora “sotto controllo totale”. Araghchi ha inoltre annunciato che internet verrà presto ripristinata, almeno per ambasciate e ministeri.

Intanto, da Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che, se il regime degli ayatollah dovesse cadere, Israele tornerebbe a collaborare con l’Iran, mentre dall’Italia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano, chiedendo il rispetto dei diritti umani e la rinuncia alla pena di morte come strumento repressivo.

A Teheran è stata annunciata una imminente manifestazione filo-governativa contro le proteste.