Cosa succede ai David di Donatello 2025 in caso di elezione del Papa al Conclave e fumata bianca

Al via il Conclave per eleggere il nuovo Papa, un evento che sarà seguitissimo anche in tv. La Rai, laddove la fumata bianca arrivi già nella serata di mercoledì 7 maggio, ha predisposto un piano per mandare comunque in onda i David di Donatello 2025. Già pronta anche l’edizione straordinaria del Tg1 in caso di elezione del successore di Papa Francesco.

David di Donatello 2025 e Conclave Rai: cosa succede in cosa di fumata bianca

Come riferisce il portale DavideMaggio.it, i David di Donatello saranno in ogni caso coperti dalla Rai. Se arriverà la fumata bianca già mercoledì 7 maggio, in prime time su Rai Uno ci sarà Bruno Vespa, con uno speciale di Porta a Porta realizzato in collaborazione con il telegiornale di Gian Marco Chiocci.

I David di Donatello verrebbero fatti slittare su Rai Due. In tal caso, Mare Fuori non vedrebbe la luce. Se invece i cardinali non eleggeranno oggi il successore di Bergoglio, l’evento andrà regolarmente in onda sul primo canale della Tv di Stato.

Fonte foto: ANSA Presentazione dei David di Donatello 2025

Si ricorda che il Conclave prevede due fumate al giorno. La prima, se bianca, tendenzialmente arriva alle 10:30; se nera intorno alle 12, con i due scrutini del mattino.

La seconda fumata, se bianca, è prevista alle 17:30; se nera intorno alle 19, con i due scrutini del pomeriggio.

Se il nuovo pontefice sarà invece eletto nella giornata di venerdì 9 maggio, salterà Sognando Ballando con le Stelle, nuovo show condotto da Milly Carlucci.

Riassumendo, il giorno in cui verrà eletto il nuovo Papa Bruno Vespa sarà protagonista in prime time su Rai Uno e il programma previsto per quella sera sarà cancellato o dirottato.

Rai Uno, per seguire puntualmente il Conclave, mercoledì 7 maggio ha anche messo in palinsesto uno Speciale Tg1 dalle 16 alle 18. In caso di eventi di particolare rilevanza o della fumata bianca, la rete darà spazio esclusivamente al tema con altri speciali.

Conclave variazione palinsesto di Canale 5 e Rete 4

Anche Canale 5 ha cambiato qualcosa del suo palinsesto. Dalle 16.15 alle 18.45 ecco lo Speciale TG5 – Aspettando la Fumata Bianca condotto da Cesara Buonamici. Cancellate martedì 7 maggio le strisce quotidiane di Amici, The Couple, la puntata di The Family e quella di Pomeriggio Cinque.

Su Rete 4, alle 18.30, andrà in onda Speciale TG4 – L’ora del Conclave, che proseguirà fino alle 19.55 con la conduzione di Stefania Cavallaro, affiancata da Gianluigi Nuzzi.

Lo Speciale di Enrico Mentana

Ci sarà anche La7 a coprire l’evento: sarà Enrico Mentana a guidare lo Speciale TgLa7 – Conclave. Il giornalista prenderà la linea alle 18.30 e proseguirà fino all’appuntamento del telegiornale delle ore 20.