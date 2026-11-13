Cosa succede alla crosta terrestre sotto l'Italia, lo studio sui terremoti nell'Appennino

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La crosta terrestre sotto l’Appennino si sta sfilacciando come una cerniera: uno studio guidato da ricercatori italiani e pubblicato su Communications Earth & Environment svela che la delaminazione della crosta inferiore è il vero motore geodinamico che alimenta terremoti, sollevamenti ed estensione in Italia. Anche dopo la fine dell’apertura del Tirreno, questo stacco profondo continua a guidare la deformazione attiva tra Tirreno e Adriatico.

Crosta terrestre in Appennino: scoperto il motore segreto che muove l’Italia

La crosta terrestre sotto la penisola italiana nasconde un meccanismo profondo che continua a plasmare il paesaggio, generare terremoti e sollevare le catene montuose. Per decenni la geodinamica ha cercato di spiegare perché l’Appennino continui a estendersi e a tremare, nonostante le grandi forze tettoniche del bacino Tirrenico si siano ormai placate da circa 2 milioni di anni.

Una risposta scientifica arriva da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment (del gruppo Nature). La ricerca è stata condotta da un team di geologi e geofisici guidati da Stefano Tavani dell’Università di Firenze, insieme a esperti del CNR (Istituto di Geoscienze e Georisorse), dell’Università Sapienza di Roma, dell’Università di Pisa, dell’Università di Palermo, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e del CSIC di Barcellona.

Dalla fine del Tirreno all’effetto “unzipping”: come la crosta terrestre si sfilaccia sotto l’Italia

Circa 10 milioni di anni fa (nel Miocene superiore), la formazione degli Appennini e l’apertura del mare Tirreno procedevano di pari passo, guidate dall’arretramento della placca adriatica in subduzione sotto l’Europa. Tuttavia, attorno a 2 milioni di anni fa, la distensione del Bacino Tirrenico si è arrestata e l’avanzamento dei sovrascorrimenti appenninici ha subito un forte rallentamento a circa 1,5 milioni di anni fa.

Nonostante la fine del motore tirrenico, la catena appenninica ha continuato a deformarsi attivamente. Gli autori dello studio spiegano che la crosta terrestre inferiore e il mantello litosferico si stanno letteralmente “sfilacciando” e staccando dalla crosta superiore lungo una superficie continua. Questo processo prende il nome scientifico di delaminazione della crosta inferiore o, in termini geometrici, effetto unzipping (apertura a cerniera).

La cerniera di questo stacco profondo (chiamata unzipping front) si trova esattamente nell’area in cui la Moho tirrenica si sovrappone alla Moho adriatica sottostante per oltre 500 chilometri lungo la dorsale appenninica. È proprio sopra questa zona di raddoppio della crosta che si concentra la maggior parte della sismicità e della deformazione attiva in Italia.

I dati di GNSS, InSAR e sismicità: perché la crosta terrestre si estende a 4 mm l’anno

Per ricostruire il comportamento della crosta terrestre in tempo reale, i ricercatori hanno integrato tre decenni di dati geodetici satellitari GNSS (1995-2025), i dati InSAR ad alta risoluzione del Copernicus European Ground Motion Service (EGMS 2019-2023) e i cataloghi sismici dell’INGV.

Dalle misurazioni è emerso un quadro cinematico ben preciso:

estensione interna accelerata : nella fascia assiale dell’Appennino centro-settentrionale, la crosta terrestre si estende verso nord-est a una velocità di circa 4 millimetri all’anno

: nella fascia assiale dell’Appennino centro-settentrionale, la crosta terrestre si estende verso nord-est a una velocità di circa 4 millimetri all’anno discrepanza con i movimenti regionali : la divergenza complessiva a lungo raggio tra la Sardegna-Corsica e l’area pugliese-dalmata è di soli 2 millimetri all’anno

: la divergenza complessiva a lungo raggio tra la Sardegna-Corsica e l’area pugliese-dalmata è di soli 2 millimetri all’anno compressione frontale di bilanciamento : la differenza di 2 millimetri all’anno viene compensata da una compressione localizzata lungo il fronte adriatico (dove si verificano terremoti inversi e trascorrenti)

: la differenza di 2 millimetri all’anno viene compensata da una compressione localizzata lungo il fronte adriatico (dove si verificano terremoti inversi e trascorrenti) orientamento delle forze: i terremoti compressivi avvengono in direzione NE-SW, ossia in modo quasi perpendicolare rispetto al movimento di convergenza generale tra le placche Africa ed Eurasia

Questa configurazione dimostra che la sismicità italiana non è guidata dallo scontro frontale tra Africa ed Europa, ma da un motore interno confinato nella crosta terrestre profonda.

L’architettura delle faglie sismogenetiche rispecchia questo meccanismo: al di sopra della cerniera di delaminazione coesistono faglie normali a basso angolo immerse verso l’avampaese (come la celebre faglia dell’Alto Tiberina o le strutture individuate dal profilo sismico CROP 11) e faglie ad alto angolo immerse verso ovest.

Il modello flessionale: il rimbalzo isostatico che fa sollevare gli Appennini

Oltre ai movimenti orizzontali, la crosta terrestre appenninica registra continui movimenti verticali. Modellando la litosfera adriatica come una trave elastica che si piega, lo studio dimostra le conseguenze meccaniche dello sfilacciamento profondo:

crollo della rigidità elastica : prima della cerniera, la crosta adriatica integra ha un elevato spessore elastico (\(T_F\)) e una grande rigidità. Durante la delaminazione, la crosta inferiore e il mantello si staccano, lasciando solo la crosta superiore (\(T_B\)). La rigidità elastica crolla a una frazione (compresa tra 1/5 e 1/15 rispetto a quella iniziale)

: prima della cerniera, la crosta adriatica integra ha un elevato spessore elastico (\(T_F\)) e una grande rigidità. Durante la delaminazione, la crosta inferiore e il mantello si staccano, lasciando solo la crosta superiore (\(T_B\)). La rigidità elastica crolla a una frazione (compresa tra 1/5 e 1/15 rispetto a quella iniziale) rimbalzo isostatico (q_rebound) : la rimozione del mantello litosferico denso e la sua sostituzione con l’astenosfera più calda e galleggiante genera una spinta verso l’alto. Questo rimbalzo fa sollevare la fascia assiale della catena montuosa

: la rimozione del mantello litosferico denso e la sua sostituzione con l’astenosfera più calda e galleggiante genera una spinta verso l’alto. Questo rimbalzo fa sollevare la fascia assiale della catena montuosa subsidenza frontale: davanti alla cerniera di unzipping, la porzione di crosta ancora agganciata al slab (la placca che sprofonda) viene tirata verso il basso, determinando una lieve subsidenza

Questo modello matematico e fisico permette di comprendere come il costante spostamento verso est della cerniera di delaminazione mantenga attivi i terremoti e il sollevamento dell’Appennino. Il sistema Appennino-Tirreno rappresenta così un modello di riferimento globale per capire come evolve la deformazione nelle catene montuose quando la subduzione classica lascia il posto alla delaminazione intracrostale.