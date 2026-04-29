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È di tre persone sospese dalla professione e dalla gestione di imprese il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza a Cosenza, dove sono state eseguite misure cautelari interdittive per gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta della Procura, è stato disposto nei confronti di un commercialista e di due imprenditori, accusati di aver orchestrato un complesso sistema di frode fiscale attraverso una società con sede a Montalto Uffugo (Cosenza).

Le indagini e le misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il 29 aprile i militari del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione a misure cautelari interdittive che prevedono il divieto temporaneo, per sei mesi, di esercitare la professione di commercialista, di svolgere attività di impresa e di ricoprire la carica di legale rappresentante di imprese. I destinatari sono un professionista e due imprenditori, ritenuti coinvolti in un’organizzazione dedita a reati in materia di evasione fiscale, in particolare tramite dichiarazioni IVA infedeli o omesse e mancata presentazione delle dichiarazioni sui redditi.

Il ruolo della società di Montalto Uffugo

L’inchiesta ha riguardato una società con sede a Montalto Uffugo, attiva nel settore dell’elaborazione elettronica di dati contabili. Secondo quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, la società sarebbe risultata una “stabile organizzazione” di uno studio di diritto inglese con sede a Manchester, fungendo da referente unico tra il rappresentante fiscale e 1.263 operatori stranieri, in gran parte società cinesi, impegnate nel commercio al dettaglio di prodotti via internet. Queste società effettuavano vendite sul territorio nazionale attraverso una nota piattaforma di marketplace online.

Le modalità della frode fiscale

Le investigazioni, condotte anche tramite l’analisi dei dati contenuti nei telefoni cellulari degli indagati e acquisizioni di informazioni presso il marketplace e l’Agenzia delle Entrate, hanno permesso di ricostruire un articolato sistema di frode. Il meccanismo prevedeva che soggetti esteri, rappresentati fiscalmente in Italia, utilizzassero la società di Montalto Uffugo come intermediario per sottrarre al fisco ingenti somme attraverso dichiarazioni fiscali infedeli o omesse.

I numeri dell’evasione

Nel dettaglio, per gli anni 2019, 2020 e 2021, è stata accertata una base imponibile sottratta a tassazione di oltre 82 milioni di euro, con un’evasione fiscale complessiva superiore a 34 milioni di euro. Di questi, oltre 14 milioni riguardano l’IVA e quasi 20 milioni le imposte dirette, somme mai versate al fisco italiano.

IPA