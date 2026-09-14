Cosenza, scatta l'espulsione per uno straniero pluri-pregiudicato: la Polizia lo individua e lo scorta nel Cpr

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È stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza per un cittadino straniero irregolare, individuato dalla Questura di Cosenza nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato sottoposto a provvedimento di espulsione.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza ha portato a termine un’operazione di rilievo nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Gli agenti hanno individuato un cittadino straniero che risultava presente senza regolare permesso sul territorio nazionale.

L’attività di monitoraggio e l’individuazione

L’operazione è stata resa possibile grazie a un’attenta attività di monitoraggio della popolazione straniera condotta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza. Questo lavoro di controllo ha permesso di identificare il soggetto in questione e di avviare tempestivamente tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia di immigrazione.

I precedenti penali e la pericolosità sociale

Dagli accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato è emerso che l’uomo era gravato da numerosi precedenti di polizia. In particolare, risultavano a suo carico reati quali percosse, minacce, lesioni personali, produzione e traffico di sostanze stupefacenti e violazione delle disposizioni sul Reddito di Cittadinanza. Considerata la concreta pericolosità sociale del soggetto, il Questore di Cosenza ha disposto il suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Potenza, come previsto dall’articolo 14 del Testo Unico sull’Immigrazione.

Le procedure di espulsione e il trasferimento al CPR

Una volta conclusi gli adempimenti di competenza, il cittadino straniero è stato accompagnato dagli operatori della Polizia di Stato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza e affidato al personale della struttura. Il trattenimento presso il CPR consentirà di completare le procedure necessarie all’esecuzione del provvedimento di espulsione e al successivo rimpatrio.

IPA