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È di sette imprenditori deferiti e oltre due milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato un sistema di frode fiscale nei maxistore di Sassari. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di ricostruire un’evasione di oltre venti milioni di euro attraverso la sistematica omissione di ricavi nei negozi gestiti da cittadini cinesi.

Il sistema di frode scoperto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Sassari sotto la supervisione della locale Procura. L’attività investigativa ha preso avvio da una serie di controlli economico-finanziari effettuati nei maxistore specializzati nella vendita di articoli per la casa, casalinghi e abbigliamento, tutti situati nella città sarda e gestiti da imprenditori di origine cinese.

Durante i controlli, i finanzieri hanno rilevato un’anomalia ricorrente nelle modalità di emissione degli scontrini fiscali. In particolare, è emerso che per gli acquisti pagati con strumenti elettronici tracciabili, come carte di credito o bancomat, veniva emesso un regolare scontrino fiscale dotato del logo “RT” (Registratore Telematico). Al contrario, per i pagamenti in contanti, i dipendenti rilasciavano un documento gestionale che, pur essendo graficamente identico a uno scontrino fiscale, risultava privo del logo ministeriale obbligatorio.

Questo stratagemma aveva il duplice scopo di non destare sospetti nei clienti e di evitare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, consentendo così la sottrazione di ingenti ricavi alla tassazione e configurando un sofisticato sistema di evasione fiscale.

Le perquisizioni e i sequestri

Per interrompere la condotta illecita e raccogliere prove, l’Autorità Giudiziaria ha disposto perquisizioni mirate presso i sette maxistore coinvolti. Nel corso delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sequestrato tutti i computer gestionali e i registratori di cassa utilizzati nei punti vendita.

La successiva analisi tecnica delle memorie digitali estratte dai dispositivi sequestrati ha richiesto un lavoro approfondito di elaborazione dati. Questo ha permesso ai militari di ricostruire in modo dettagliato il volume reale delle vendite effettuate dalle sette aziende tra il 2020 e il 2024.

La ricostruzione delle vendite e l’evasione accertata

Gli investigatori sono riusciti a incrociare ogni singola transazione, distinguendo tra quelle per cui era stato emesso uno scontrino telematico regolare e quelle per cui era stato rilasciato solo un documento gestionale parallelo. L’esame della contabilità occulta, culminato nell’esecuzione di sette verifiche fiscali, ha portato alla luce l’omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito per un ammontare complessivo superiore a venti milioni di euro.

A seguito dei gravi elementi raccolti, i sette rappresentanti legali delle società sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Sassari per il reato di dichiarazione infedele. Per uno degli amministratori è scattata anche la segnalazione per omessa dichiarazione.

Per garantire il recupero delle somme sottratte all’erario, il G.I.P. del Tribunale di Sassari ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche nella forma “per equivalente”. Sono stati così sottoposti a sequestro rapporti bancari, immobili, terreni, autovetture e quote societarie per un importo che supera ampiamente i due milioni di euro.

Il contesto dell’operazione

L’operazione della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale, a tutela delle casse dello Stato e dei commercianti onesti che subiscono la concorrenza sleale di chi opera fuori dalle regole. L’azione delle Fiamme Gialle mira a ristabilire la legalità e a garantire un mercato equo, colpendo chi si avvantaggia illecitamente a danno della collettività.

IPA