Eseguito a Frosinone un arresto per tentata rapina. Un giovane è stato fermato dopo aver aggredito una donna nel tentativo di sottrarle le chiavi dell’autovettura, al termine di una violenta lite in strada.

Intervento della Polizia e dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Frosinone, con il supporto della squadra volanti, è intervenuta prontamente in seguito a una segnalazione che riferiva di una lite particolarmente accesa tra un uomo e una donna in strada.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno riportato la calma tra i due contendenti e avviato immediatamente le indagini per chiarire la natura dell’episodio. Le verifiche svolte hanno permesso di raccogliere elementi che hanno portato a ritenere l’uomo responsabile del reato di tentata rapina.

La relazione tra i due e il furto dell’auto

Dalle indagini è emerso che i due protagonisti della vicenda avevano intrattenuto, nei mesi precedenti, una relazione di tipo occasionale. Nella serata precedente ai fatti, l’uomo si era impossessato senza autorizzazione dell’autovettura della donna, dando così origine a una situazione di tensione tra i due.

La donna, dopo aver rintracciato l’uomo, era riuscita con fatica a recuperare le chiavi del proprio veicolo. Tuttavia, il giovane ha tentato con forza di sottrarle nuovamente le chiavi, arrivando ad aggredirla fisicamente e provocandole delle lesioni.

Le conseguenze per la vittima

L’aggressione ha avuto conseguenze fisiche per la donna, che è stata successivamente visitata dai sanitari. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili con una prognosi di 6 giorni. L’episodio ha destato particolare preoccupazione per la violenza manifestata durante il tentativo di rapina.

L’arresto e le misure adottate

Al termine delle procedure di rito, il giovane, residente a Frosinone, è stato trasferito presso la Casa Circondariale locale, dove rimane a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA