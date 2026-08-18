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È stato eseguito un arresto per incendio boschivo doloso nel territorio di Mileto, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo è stato individuato grazie alle immagini in diretta di un drone, che hanno permesso di documentare l’azione e di attivare tempestivamente le forze dell’ordine, coordinate dal Gruppo Carabinieri Forestali di Vibo Valentia. L’operazione si inserisce nell’ambito della collaborazione tra Regione Calabria e Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi.

L’arresto dell’autore dell’incendio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un’attività di monitoraggio nella zona di Mileto. Gli operatori della Control Room regionale, insieme ai Carabinieri Forestali presenti nella stessa sala di controllo, hanno osservato in tempo reale le immagini trasmesse da un drone. Le riprese hanno mostrato chiaramente un uomo mentre appiccava volontariamente il fuoco in un’area boschiva.

Non appena è stato accertato il gesto, sono state attivate le pattuglie dei Carabinieri Forestali di Soriano Calabro e Serra San Bruno, coordinate dal Gruppo Carabinieri Forestali di Vibo Valentia. Gli agenti sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a identificare e fermare l’autore del gesto. L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di incendio boschivo doloso.

L’operazione rappresenta un esempio concreto della collaborazione tra la Regione Calabria e l’Arma dei Carabinieri. Tale sinergia si sviluppa anche attraverso il Protocollo d’intesa sottoscritto per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. La presenza di personale specializzato e l’utilizzo di tecnologie avanzate, come i droni, hanno permesso di intervenire con tempestività ed efficacia.

L’intervento delle squadre antincendio regionali

Fondamentale è stato anche il contributo delle squadre dell’Antincendio regionale, che sono intervenute per contenere e spegnere le fiamme. Grazie alla loro azione, si è evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente in un’area caratterizzata da vegetazione boschiva e da condizioni meteo particolarmente favorevoli alla diffusione degli incendi boschivi.