Due persone sono state arrestate per furto aggravato di energia elettrica a Misilmeri (Palermo), dopo che sono stati scoperti allacci abusivi alle rispettive abitazioni. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri con il supporto di tecnici Enel-Distribuzione, che hanno accertato danni economici per 12.000 euro. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Termini Imerese.

Operazione congiunta tra Carabinieri e tecnici Enel

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio e alla tutela della sicurezza energetica. I militari della Stazione di Misilmeri, insieme a personale specializzato di Enel-Distribuzione, hanno individuato e arrestato in flagranza di reato una donna di 47 anni e un uomo di 50 anni, entrambi residenti nella zona.

Scoperti due allacci abusivi e manomissione dei contatori

Durante i controlli, i tecnici Enel hanno riscontrato la presenza di due allacci abusivi direttamente collegati alla rete pubblica. In particolare, è stata accertata la manomissione dei contatori delle abitazioni degli indagati, attraverso cui l’energia elettrica veniva sottratta illegalmente bypassando i sistemi di misurazione ufficiali.

Il danno economico stimato e i rischi per la collettività

Secondo le prime valutazioni effettuate dagli esperti dell’ente fornitore, il danno economico complessivo provocato dall’ammanco di energia elettrica è stato quantificato in circa 12.000 euro. Oltre al danno patrimoniale per Enel e per la collettività, il furto di corrente elettrica rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza pubblica, a causa dei collegamenti precari e non conformi alle normative, che possono provocare cortocircuiti o addirittura incendi.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti eseguiti dai Carabinieri.

