È di tre arresti e ingenti sequestri di droga e armi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Roma, che ha permesso di smantellare una rete dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e al riciclaggio di denaro tramite criptovalute. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della Capitale, su richiesta della Procura della Repubblica, dipartimento “Criminalità diffusa e grave”.

Operazione coordinata dalla Procura di Roma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha visto la collaborazione tra il Nucleo Operativo della Compagnia di Roma-EUR e la Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria. L’attività investigativa, avviata nel 2023, è stata diretta dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma e ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini domiciliati nella Capitale, uno dei quali già detenuto presso il carcere di Civitavecchia per reati analoghi.

Le accuse: spaccio, riciclaggio e autoriciclaggio

I soggetti arrestati sono gravemente indiziati, in concorso, di vendita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre uno di loro risponde anche di riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo, che avrebbe utilizzato canali social come Telegram e Instagram per la commercializzazione di cocaina, hashish e marijuana, ricevendo i pagamenti su wallet digitali, anche in criptovalute, successivamente oggetto di riciclaggio.

Il ruolo delle criptovalute e il coinvolgimento di cittadini stranieri

L’inchiesta ha preso avvio dall’analisi di alcune piattaforme di exchange intestate a uno degli indagati, sulle quali venivano effettuate transazioni in criptovalute. Queste operazioni consistevano nel deposito, sul portafoglio elettronico di un cittadino cinese – già arrestato nel giugno 2024 dagli stessi Carabinieri – di ingenti somme di denaro di provenienza illecita. Le criptovalute venivano poi convertite in denaro contante attraverso operazioni mirate a ostacolare la tracciabilità della provenienza delittuosa, per essere infine reimmesse nei circuiti legali.

La base logistica e i sequestri

Attraverso attività di osservazione e pedinamento, i militari hanno individuato la base logistica del gruppo in un appartamento situato poco fuori Roma. All’interno dell’abitazione, la droga veniva stoccata, confezionata in plichi, etichettata con marchi dei servizi postali e spedita tramite corrieri. Nel corso delle perquisizioni, sono stati rinvenuti e sequestrati 15 Kg di hashish, 1 pistola semiautomatica “browing” calibro 9 con matricola abrasa, 6 flaconi di Rivotril e 5 bombe carta.

Le modalità di vendita e spedizione della droga

Le indagini hanno documentato come il sodalizio criminale gestisse la vendita delle sostanze stupefacenti attraverso i social network, ricevendo i pagamenti su wallet digitali, anche in criptovalute. Successivamente, la droga veniva spedita ai clienti tramite corrieri, dopo essere stata confezionata e bollata con etichette dei servizi postali, a testimonianza di un’organizzazione strutturata e attenta a eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Perquisizioni e garanzie processuali

Durante l’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri hanno effettuato decreti di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti degli indagati.

