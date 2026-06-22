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È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per maltrattamenti ai danni della ex partner: la misura è stata disposta dal Questore della provincia di Ancona a seguito di una serie di episodi riconducibili a violenza domestica e comportamenti persecutori. Il provvedimento è stato adottato dopo che sono stati segnalati atteggiamenti intimidatori e azioni che hanno causato uno stato di ansia e lesioni alla vittima.

Comportamenti intimidatori e persecuzioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore della provincia di Ancona ha firmato un ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni. Il destinatario della misura è stato ritenuto responsabile di condotte maltrattanti nei confronti della ex compagna, che hanno avuto luogo al termine della loro relazione sentimentale.

Le indagini hanno permesso di accertare che, dopo la fine del rapporto, l’uomo ha iniziato a mettere in atto atteggiamenti intimidatori. In particolare, sono stati inviati in modo insistente messaggi dal contenuto vessatorio e persecutorio, che hanno contribuito a creare un clima di paura e disagio per la donna.

Episodi di violenza e intervento delle Forze dell’Ordine

Le condotte contestate non si sono limitate a messaggi minacciosi. In almeno un’occasione, la vittima ha riportato lesioni fisiche che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche. In un altro episodio, si è reso indispensabile l’intervento delle Forze dell’Ordine, dopo che la donna aveva segnalato la presenza ripetuta dell’uomo nei pressi del suo luogo di lavoro. Questa situazione ha causato un grave e perdurante stato di ansia nella vittima.

Il contesto della violenza domestica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i fatti sono stati inseriti nell’ambito di una situazione qualificabile come violenza domestica. Il Questore Capocasa ha quindi deciso di adottare la misura di prevenzione, invitando l’uomo a rispettare la legge e ad astenersi dal ripetere simili comportamenti in futuro.

La Polizia di Stato ha sottolineato che, in caso di reiterazione delle condotte vessatorie da parte di un soggetto già ammonito, la persecuzione diventa perseguibile d’ufficio dalle Forze dell’Ordine, senza la necessità di una querela specifica da parte della vittima. Questo rappresenta un importante strumento di tutela per chi subisce maltrattamenti e violenza domestica.

Strumenti di segnalazione e prevenzione

La Polizia di Stato ricorda che è possibile inviare segnalazioni anche tramite l’app ufficiale YouPol, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android. Questo servizio consente di segnalare episodi di violenza e maltrattamenti in modo semplice e sicuro, contribuendo così alla prevenzione e al contrasto di questi reati.

Dal 1° gennaio 2026 ad oggi, sono stati emessi 40 ammonimenti dal Questore Capocasa nella provincia di Ancona. Questo dato evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza domestica e nella tutela delle vittime.

IPA