È di quattro arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, avvenuta nella giornata di ieri a Bologna. Gli agenti hanno fermato tre cittadini tunisini e un cittadino marocchino, tutti con precedenti specifici, in due distinti interventi tra la zona universitaria e i giardini Parker Lennon. L’azione è stata messa in atto per contrastare il crescente fenomeno dello spaccio nelle aree più sensibili della città, come comunicato dalle forze dell’ordine.

Le operazioni della Squadra Mobile in zona universitaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la prima fase dell’operazione si è svolta nella zona universitaria di Bologna, dove gli agenti della Squadra Mobile – IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso – hanno monitorato le vie considerate più critiche per la presenza di attività illecite. Durante il servizio, i poliziotti hanno individuato un gruppo di tre ragazzi nordafricani, già noti alle forze dell’ordine, intenti a compiere cessioni di sostanze stupefacenti utilizzando biciclette e monopattini elettrici come mezzi di spostamento.

La base operativa dei tre pusher era stata individuata in Piazza Verdi, da dove si muovevano verso le vie circostanti, tra cui Via Petroni, Via Zamboni, Via Irnerio, Via delle Moline e Via delle Belle Arti. Gli agenti in borghese hanno deciso di appostarsi in Piazza Verdi, seguendo con attenzione i movimenti del gruppo. In particolare, due dei sospettati si sono allontanati a bordo di un monopattino per incontrare diversi acquirenti. Il passeggero, dopo aver ricevuto il denaro, consegnava la dose di sostanza stupefacente che occultava nella bocca, per poi fare ritorno alla base.

Il fermo dei tre tunisini e la resistenza agli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, uno dei pusher, un cittadino tunisino nato nel 2002, è stato visto scendere dal monopattino e salire su una bicicletta elettrica, dirigendosi verso Via delle Moline dove ha effettuato un’ulteriore cessione di stupefacente. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, bloccandolo sul posto.

Nel frattempo, gli altri due membri del gruppo sono stati osservati mentre cambiavano mezzo di trasporto, passando dal monopattino a una bicicletta elettrica, e si sono diretti verso Via dei Bibiena e successivamente in Via San Vitale. Qui hanno effettuato un’altra cessione di sostanza stupefacente, sempre utilizzando la bocca per nascondere le dosi. Gli agenti hanno quindi proceduto al fermo anche di questi due soggetti, entrambi cittadini tunisini, nati rispettivamente nel 1995 e nel 2006.

Durante il controllo, il tunisino classe 1995 ha opposto una forte resistenza agli operatori, tentando di estrarre dalla tasca dei pantaloni un coltello a serramanico lungo 16 centimetri e minacciando ripetutamente i poliziotti con frasi intimidatorie. Solo grazie all’intervento di una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’uomo è stato definitivamente immobilizzato e condotto in Questura.

I precedenti e il materiale sequestrato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i tre pusher tunisini risultavano tutti pluripregiudicati, con precedenti per spaccio, resistenza a Pubblico Ufficiale, rapina e porto abusivo di armi. Al momento del fermo, sono stati trovati in possesso di diverse dosi di cocaina, eroina e hashish. Al termine delle procedure di rito, i tre sono stati arrestati per spaccio e condotti nella locale Casa Circondariale, in attesa dell’udienza di convalida.

Il secondo arresto nei giardini Parker Lennon

Nella tarda serata di ieri, un’ulteriore operazione ha portato all’arresto di un cittadino marocchino nato nel 2004. Gli agenti del Commissariato Due Torri San Francesco hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in via del Lavoro. Alla vista dei poliziotti, il soggetto si è allontanato rapidamente, dirigendosi verso i giardini Parker Lennon. La Volante, insospettita dal comportamento, lo ha seguito e fermato in via Vezza.

Durante la perquisizione, il marocchino è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina, occultate negli slip, per un peso complessivo di 12 grammi, oltre a una somma di denaro pari a 1000 euro. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici per spaccio, è stato arrestato. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il rito direttissimo, fissato per le 10:30 della giornata odierna.

Il fenomeno dello spaccio in città e la risposta delle forze dell’ordine

Le operazioni condotte nella giornata di ieri testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili di Bologna. In particolare, la zona universitaria e i giardini pubblici rappresentano punti nevralgici per l’attività dei pusher, che spesso utilizzano mezzi agili come biciclette e monopattini per sfuggire ai controlli e muoversi rapidamente tra le vie cittadine.

La presenza di soggetti con numerosi precedenti penali e la modalità organizzata delle cessioni evidenziano la complessità del fenomeno e la necessità di un’azione coordinata e capillare da parte delle forze dell’ordine. L’arresto di quattro persone in un’unica giornata rappresenta un risultato significativo nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga.

Le reazioni delle istituzioni e le prospettive future

L’operazione della Polizia di Stato ha suscitato l’apprezzamento delle istituzioni locali, che hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana. La collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine, come la Squadra Mobile e il Commissariato Due Torri San Francesco, si è rivelata fondamentale per il buon esito degli interventi.

Le indagini proseguiranno per accertare eventuali collegamenti tra i soggetti arrestati e altre reti di spaccio attive sul territorio. Nel frattempo, la Polizia di Stato ha ribadito la volontà di intensificare i controlli nelle aree più a rischio, con particolare attenzione ai luoghi frequentati da giovani e studenti.

Conclusioni

L’operazione condotta ieri a Bologna rappresenta un importante passo avanti nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto di quattro stranieri, tutti con precedenti specifici, conferma la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare i fenomeni criminali che minacciano la tranquillità della città. Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di restituire ai residenti e agli studenti un ambiente più sicuro e vivibile.

