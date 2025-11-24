Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Roma, sotto la regia del Dirigente del Commissariato di zona, sono scesi in campo equipaggi della Polizia di Stato dedicati al controllo del territorio e all’attività di polizia amministrativa, battendo l’intero perimetro del parco di Colle Oppio, i giardini di Piazza Vittorio e le vie limitrofe, con un dispositivo mirato al contrasto al microspaccio, alla prevenzione dei reati predatori e alla verifica della regolarità delle strutture ricettive. Nel cuore dell’area verde sono state identificate 78 persone: 18 di queste, tutte di origine extracomunitaria, sono state accompagnate presso l’ufficio immigrazione della Questura. Per una di loro è scattato il provvedimento di espulsione con contestuale ordine di trattenimento presso il Cpr di Ponte Galeria. È stato inoltre, consolidato il sistema di occultamento della droga già emerso nelle precedenti attività investigative: dosi nascoste nelle suole delle scarpe, nei calzini, tra la vegetazione o negli incavi dei muretti.