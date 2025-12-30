Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro arresti e un ingente sequestro di refurtiva il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Milano, dove sono stati fermati cittadini albanesi, peruviani e italiani accusati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un sistema di smistamento di gioielli e orologi rubati, rivenduti sia in Italia che all’estero.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di un’attività investigativa durata sei mesi, durante la quale la Squadra Mobile della Questura di Milano ha monitorato i movimenti di quattro persone ritenute i principali referenti di una rete dedita allo smistamento di beni di provenienza illecita. Gli indagati, due cittadini albanesi di 36 anni e 52 anni, un peruviano di 60 anni e un italiano di 58 anni, tutti residenti nel capoluogo lombardo, sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari.

Il ruolo degli arrestati e le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i quattro soggetti avrebbero agito in concorso tra loro, assumendo il ruolo di intermediari tra gli autori materiali dei furti e il mercato illecito di gioielli, pietre preziose e orologi di valore. I beni sottratti venivano ceduti ai quattro, che provvedevano poi a rivenderli sia sul territorio nazionale che all’estero, alimentando così un circuito di ricettazione e riciclaggio di notevole portata.

Precedenti e sviluppi dell’indagine

L’attività investigativa ha permesso di collegare i quattro arrestati a una serie di furti in abitazione avvenuti nella Città Metropolitana di Milano e nelle province limitrofe. Già nei mesi precedenti, la Polizia aveva eseguito un fermo di indiziato di delitto e un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque cittadini albanesi, ritenuti responsabili di una lunga serie di furti in abitazione. In quell’occasione, era stata recuperata refurtiva per un valore stimato di circa un milione di euro.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

Durante le perquisizioni domiciliari effettuate nei confronti dei quattro indagati, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato circa 6.000 euro in contanti, 3 orologi di pregio, materiale per la pesatura di metalli preziosi, numerosi dispositivi elettronici, 4 autovetture di elevato valore commerciale e 900 grammi di monili e gioielli in oro. I tre soggetti destinatari della custodia cautelare sono stati associati alla Casa Circondariale di Milano, mentre il quarto è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

