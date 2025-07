Così da Robbio il Nord Italia veniva inondato di cocaina, 5 arresti: i dettagli dell'operazione "Boss-Rent"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di cinque arresti e ingenti quantità di droga sequestrata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri di Vigevano. L’operazione, denominata “BOSS-RENT”, è stata eseguita nella serata del 25 giugno 2025 su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Gli arrestati sono accusati di essere coinvolti in un vasto traffico di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina, che aveva come base logistica il territorio di Robbio.

Le indagini e l’operazione “BOSS-RENT”

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è iniziata dopo il ritrovamento di 1 kg di cocaina abbandonato da alcuni stranieri in fuga a bordo di un’auto a noleggio. Questo evento ha portato all’identificazione di uno dei fuggitivi, un quarantacinquenne marocchino, e ha dato il via a un’indagine più ampia. La Sezione Operativa del N.O.R. di Vigevano, sotto la guida della Procura di Pavia, ha smantellato un traffico di droga che utilizzava Robbio come base operativa.

Il modus operandi del gruppo criminale

Il gruppo, composto da quattro magrebini e un italiano, tutti domiciliati a Robbio, operava con auto di grossa cilindrata prese a noleggio e cambiate ogni 15 giorni. Gli incontri con i fornitori, corrieri internazionali provenienti principalmente dalla Francia, avvenivano in località sempre diverse. Ogni volta venivano acquistati circa 30 chilogrammi di cocaina, che venivano poi distribuiti a grossisti in diverse regioni del nord e del centro Italia, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana e Abruzzo.

I profitti del traffico di droga

Il sodalizio criminale era in grado di immettere nel mercato circa 30 kg di cocaina a settimana, acquistandola a 27.000,00 euro al kg e rivendendola ai grossisti a 34.000,00 euro al kg. Questo garantiva un guadagno settimanale netto di 350.000,00 euro. Al dettaglio, la droga fruttava dai 60.000,00 ai 100.000,00 euro al kg. Oltre alla cocaina, il gruppo trafficava anche ingenti quantità di hashish ed eroina, tra i 30 e i 100 chili alla volta.

Metodi di occultamento e violenza

Nel caso in cui il carico non veniva smaltito completamente, i membri del gruppo provvedevano a nasconderlo in buche scavate in aree boschive, dove rimaneva per poco più di 24 ore. In un’occasione, dopo aver subito il furto di un chilo e mezzo di droga, il gruppo ha usato minacce e violenza per recuperare il maltolto, aggiungendo così un’accusa di estorsione aggravata al loro carico.

Sequestri e conclusione dell’operazione

Al termine dell’operazione, sono stati sequestrati circa 23 kg di cocaina, 71mila euro in contanti, 5mila franchi svizzeri, tre autovetture utilizzate per il trasporto della droga e innumerevoli telefoni cellulari. L’operazione ha rappresentato un duro colpo al traffico di droga nella regione, smantellando un’organizzazione ben strutturata e radicata sul territorio.

IPA