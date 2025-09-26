Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti nel centro storico di Crotone, dove due minorenni sono stati fermati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione è stata condotta nella serata di ieri, durante i servizi di controllo predisposti dal Questore della provincia, per contrastare il fenomeno dello spaccio tra i giovani. I ragazzi, entrambi di 17 anni, sono stati sorpresi in un B&B del centro cittadino, utilizzato come base per eludere i controlli nelle loro abitazioni.

Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio, voluto dal Questore Renato Panvino, per garantire la sicurezza nel centro storico di Crotone. In questa zona, caratterizzata da vicoli stretti e frequentata da gruppi di giovani, si erano registrati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish. Le pattuglie motomontate “Nibbio” e la Squadra Volante hanno intensificato la loro presenza, monitorando i movimenti sospetti e raccogliendo elementi utili alle indagini.

L’indagine: osservazione e pedinamenti

L’attività investigativa ha preso avvio dopo che gli agenti hanno notato i due minorenni intrattenere contatti frequenti con altri coetanei già noti alle forze dell’ordine. Gli incontri avvenivano soprattutto nella parte più antica della città, dove la presenza di numerosi giovani e la conformazione urbanistica rendevano difficili i controlli. Gli agenti hanno quindi deciso di approfondire la posizione dei due ragazzi, entrambi residenti a Crotone, uno dei quali già con precedenti specifici per reati analoghi.

Il B&B come base per lo spaccio

Le indagini hanno permesso di individuare una struttura ricettiva, un B&B situato nel centro cittadino, utilizzata dai due minorenni come luogo di appoggio. Pur essendo residenti in città, i ragazzi avevano scelto di prendere in affitto una stanza per sfuggire a eventuali perquisizioni domiciliari e custodire la droga in un posto ritenuto più sicuro. Gli agenti, dopo aver raccolto sufficienti elementi, hanno deciso di intervenire con una perquisizione mirata.

La perquisizione e il sequestro della droga

Durante il controllo nella stanza occupata dai due giovani, esteso anche alle pertinenze dell’immobile, la Polizia ha rinvenuto 57 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per la vendita. La sostanza era stata accuratamente nascosta all’interno di un armadio, avvolta in carta chiara. Oltre alla droga, sono stati sequestrati un bilancino di precisione intriso di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di 200 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Arresto e trasferimento dei minorenni

Al termine delle formalità di rito, i due minorenni sono stati arrestati e trasferiti presso l’Istituto Penitenziario per i Minorenni di Catanzaro, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha convalidato l’arresto. L’operazione ha confermato l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrastare il traffico di stupefacenti tra i giovani e nei luoghi della movida, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla salvaguardia dell’ordine pubblico nei punti di ritrovo.

Controlli a tappeto nel centro storico

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno identificato 257 persone, tra cui 22 extracomunitari e 35 soggetti con precedenti di Polizia. Sono stati inoltre controllati 190 veicoli, nell’ambito di una strategia di prevenzione che mira a scoraggiare ogni forma di illegalità e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Altri sequestri e denunce

Nel corso delle stesse operazioni, un uomo è stato segnalato al Prefetto dopo essere stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina, che è stata immediatamente sequestrata. Gli agenti hanno inoltre rinvenuto altra sostanza stupefacente del tipo hashish, sequestrata a carico di ignoti. Infine, è stato denunciato un uomo per evasione, poiché sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.

Impegno costante delle forze dell’ordine

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un ulteriore tassello nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità giovanile nel centro storico di Crotone. Le forze dell’ordine hanno ribadito la volontà di proseguire con controlli serrati, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani, per prevenire e reprimere ogni forma di reato e garantire la tranquillità della comunità locale.

IPA