Così è rientrato illegalmente in Italia dalla Svizzera dopo l’espulsione: 27enne arrestato

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È stato arrestato un cittadino marocchino di 27 anni a Domodossola per immigrazione clandestina. L’uomo, già destinatario di diversi decreti di espulsione, è stato fermato a bordo di un treno internazionale mentre rientrava illegalmente in Italia prima della scadenza del periodo di interdizione previsto dalla legge.

Operazione della Polizia di Stato e chi è la persona arrestata

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di servizi mirati al contrasto dell’immigrazione clandestina. Gli agenti della Polizia di Stato di Domodossola hanno individuato il cittadino marocchino, senza fissa dimora, a bordo di un treno EuroCity proveniente da Basilea (Svizzera) e diretto alla stazione di Milano Centrale.

L’uomo arrestato è un cittadino di nazionalità marocchina, di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona. In passato, era stato destinatario di numerosi decreti di espulsione, ai quali aveva inizialmente ottemperato lasciando il territorio nazionale.

Nonostante i provvedimenti di espulsione, il cittadino marocchino ha fatto ritorno in Italia in violazione del periodo di interdizione di 5 anni previsto dalla normativa vigente. Il suo ingresso nel Paese è avvenuto prima della scadenza del termine legale, configurando così il reato di immigrazione clandestina.

Accertamenti e provvedimenti notificati

A seguito dell’arresto, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno portato alla luce diversi provvedimenti di rintraccio emessi da Procure nazionali nei confronti dell’uomo. Tali provvedimenti sono stati prontamente notificati all’interessato dalle autorità competenti.

L’arresto è stato convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria, che ha disposto contestualmente l’immediata liberazione del cittadino marocchino. La vicenda si è quindi conclusa con la notifica dei provvedimenti e la scarcerazione dell’uomo, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

IPA