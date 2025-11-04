Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti sei arresti e quattro denunce: la polizia ha smantellato una banda responsabile di rapine e assalti armati a portavalori e bancomat nella provincia di Nuoro. Gli indagati sono stati fermati mentre progettavano nuovi colpi, grazie a un’azione coordinata delle forze dell’ordine.

Operazione congiunta delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Nuoro, in collaborazione con il Servizio centrale operativo e il commissariato di Siniscola (Nuoro), ha portato a termine una complessa attività investigativa che ha condotto all’arresto di sei componenti di una banda dedita a rapine e assalti armati.

Rapina a mano armata a un portavalori: il colpo che ha dato il via alle indagini

L’inchiesta è partita dopo una rapina a mano armata avvenuta all’alba ai danni di un portavalori. In quell’occasione, i malviventi hanno esploso diversi colpi di fucile per bloccare il mezzo e si sono impossessati di 90mila euro in contanti. Questo episodio ha rappresentato il punto di partenza per le indagini che hanno permesso di ricostruire l’attività criminale della banda.

Assalti a bancomat e furto di sigarette: i precedenti della banda

Gli investigatori hanno attribuito agli arrestati anche la responsabilità di un assalto con esplosivo a un bancomat delle Poste e di una rapina ai Monopoli di Stato presso un deposito. In quest’ultimo caso, i criminali hanno utilizzato un mezzo rubato come ariete e sono riusciti a sottrarre sigarette per un valore di 300 mila euro.

Nuovi colpi sventati grazie alle indagini

Le attività investigative hanno permesso di scoprire che la banda stava pianificando ulteriori assalti armati a esercizi commerciali della provincia nuorese. Tuttavia, grazie a mirate azioni preventive, le forze dell’ordine sono riuscite a sventare i nuovi colpi prima che venissero messi in atto.

Oltre cento agenti impegnati nell’operazione

Durante l’operazione, che ha visto la partecipazione di oltre 100 poliziotti, sono state denunciate quattro persone accusate di aver fornito assistenza logistica alla banda. L’azione coordinata ha permesso di colpire non solo i responsabili diretti delle rapine, ma anche chi li supportava dietro le quinte.

Sequestri di materiale e droga

Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato materiale utilizzato durante le rapine, tra cui chiodi, mototroncatrici, radio, telefoni cellulari e torce. Sono state inoltre trovate alcune stecche di sigarette e circa 300 chili di marijuana già confezionata per la vendita.

