Due arresti domiciliari e un obbligo di dimora il bilancio per una truffa aggravata ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale. I fatti sono avvenuti a Patti (Messina). Su disposizione del GIP del Tribunale locale, sono state eseguite le misure cautelari nei confronti di tre uomini residenti nelle province di Ferrara, Ravenna e Bologna. L’operazione è stata avviata dopo la denuncia presentata dall’istituto bancario, che ha segnalato un tentativo di raggiro tramite un falso mandato di pagamento. Le indagini hanno permesso di identificare i presunti responsabili e di bloccare quasi interamente la somma oggetto della truffa.

Le indagini partite dalla denuncia dell’istituto bancario

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando l’istituto bancario di Patti ha presentato una denuncia, insospettito da alcune richieste di assistenza e da un mandato di pagamento che si è poi rivelato falso. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza si sono immediatamente attivati per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili del tentativo di truffa.

Il modus operandi dei presunti truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre uomini coinvolti – un sessantenne residente nella provincia di Ferrara, un ventenne della provincia di Ravenna e un ventunenne della provincia di Bologna – avrebbero agito in concorso tra loro. Fingendosi delegati di un ordine professionale di Patti, hanno contattato ripetutamente il personale dell’istituto bancario, richiedendo assistenza e presentando un falso mandato di pagamento. In questo modo, sono riusciti a convincere i dipendenti della banca a disporre un bonifico urgente di quasi 20.000 euro a favore di uno degli indagati.

L’intervento tempestivo della Polizia e il blocco delle somme

L’azione rapida degli agenti ha avuto un ruolo determinante. Grazie all’immediato intervento, la quasi totalità della somma trasferita è stata rintracciata e bloccata prima che i presunti autori della truffa potessero prelevarla o farne perdere le tracce. Questo ha permesso di limitare i danni economici per l’istituto bancario e per l’ordine professionale coinvolto.

L’identificazione e le misure cautelari

Le successive indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti e condotte anche tramite l’analisi dei flussi bancari, hanno portato all’identificazione dei tre presunti responsabili. Il GIP del Tribunale di Patti, valutando il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, ha disposto nei confronti dei soggetti coinvolti le seguenti misure cautelari: arresti domiciliari per il sessantenne e il ventenne, e obbligo di dimora nel comune di residenza per il ventunenne.

Il coordinamento tra le forze dell’ordine di diverse province

Considerando i diversi luoghi di residenza degli indagati, l’esecuzione delle misure cautelari ha richiesto la collaborazione tra più uffici di polizia. Gli agenti della Squadra Mobile di Ravenna, della Squadra Mobile di Ferrara, del Commissariato di P.S. di Lugo (RA) e del Commissariato di P.S. di Imola (BO) hanno lavorato congiuntamente per rintracciare e arrestare i primi due indagati e per notificare la misura dell’obbligo di dimora al terzo. L’operazione si è conclusa con successo, garantendo l’esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Patti.

La fase delle indagini preliminari e la presunzione di innocenza

È importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, vige il principio di presunzione di non colpevolezza per tutti gli indagati, fino a eventuale sentenza definitiva. Le autorità competenti continueranno a svolgere ogni accertamento necessario per chiarire ulteriormente la vicenda e tutelare i diritti delle persone coinvolte.

Il contesto: truffe bancarie e rischi per le istituzioni

Il caso di Patti si inserisce in un contesto più ampio di truffe ai danni di istituti bancari e ordini professionali, fenomeno che negli ultimi anni ha visto un aumento di casi simili su tutto il territorio nazionale. Le modalità utilizzate dai presunti responsabili – ovvero la presentazione di documentazione falsa e la simulazione di ruoli istituzionali – rappresentano una delle tecniche più insidiose per indurre in errore i dipendenti degli enti coinvolti.

Le reazioni delle istituzioni coinvolte

L’istituto bancario e l’ordine professionale di Patti hanno espresso soddisfazione per la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati nella prevenzione e nel contrasto alle truffe. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se i tre indagati siano coinvolti in altri episodi analoghi.

Conclusioni e sviluppi futuri

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un esempio di efficacia investigativa e di coordinamento tra diversi uffici territoriali. Il blocco della quasi totalità delle somme oggetto della truffa ha permesso di tutelare gli interessi economici delle vittime e di prevenire ulteriori danni. Resta ora da attendere l’esito delle indagini e delle eventuali fasi processuali, che dovranno stabilire le responsabilità individuali dei soggetti coinvolti.

Per ulteriori dettagli sulla vicenda e sugli sviluppi futuri, si rimanda alle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti e alle prossime udienze presso il Tribunale di Patti.

