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Due cittadini algerini sono stati arrestati per furto aggravato ai danni di un turista olandese nel centro di Milano. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, quando gli agenti hanno sorpreso i due uomini mentre sottraevano una valigia e una borsa da lavoro a una coppia di turisti. La refurtiva, contenente dispositivi elettronici e documenti, è stata recuperata e restituita al proprietario.

Il pedinamento e l’arresto in centro città

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato effettuato dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro di Milano. L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i reati predatori nelle zone più frequentate della città.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, durante un servizio di pattugliamento in via Torino, gli agenti hanno notato due uomini che, pur camminando separatamente, si scambiavano segnali d’intesa. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno avviato un’attività di osservazione e pedinamento, che si è protratta fino a via Falcone, nei pressi di piazza San Sepolcro.

Il furto ai danni del turista olandese

All’esterno di un bar, gli agenti hanno assistito all’azione dei due cittadini algerini. Il più anziano, 36 anni e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di furto, ha assunto il ruolo di “palo”, controllando la strada per evitare la presenza di poliziotti. Nel frattempo, il complice di 27 anni si è avvicinato con destrezza al tavolo di due turisti, riuscendo a sottrarre una valigia e una borsa da lavoro appoggiate sopra, coprendo i movimenti con il proprio corpo.

L’inseguimento fino alla metropolitana

Dopo il furto, i due uomini si sono allontanati rapidamente dirigendosi verso la stazione della metropolitana Missori. Gli agenti, che li seguivano a distanza, sono intervenuti appena i sospetti hanno raggiunto la banchina, bloccandoli e recuperando la refurtiva.

I due cittadini algerini, entrambi privi di documenti, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati. La refurtiva, composta da un computer portatile, due tablet, tre walkie-talkie, un cellulare, documenti e pochi contanti, è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, un turista olandese di 57 anni.