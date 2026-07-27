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È di 22 persone sottoposte a misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta nelle province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia, dove è stata smantellata una presunta associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, è stata eseguita nella mattinata odierna dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dai Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, su disposizione del GIP locale.

Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza applicativa di misure cautelari personali ha riguardato 18 arresti domiciliari e 4 obblighi di firma nei confronti di soggetti ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Le indagini, complesse e articolate, sono state condotte anche attraverso intercettazioni telefoniche e telematiche, che avevano già consentito di eseguire alcuni fermi e di sequestrare ingenti somme di denaro contante.

Il modus operandi dell’organizzazione

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire la struttura e i ruoli all’interno dell’associazione, che sarebbe stata in grado di operare sia in Italia che all’estero, generando un volume di affari illeciti di diversi milioni di euro. Secondo quanto emerso, il sodalizio avrebbe presentato, in favore di centinaia di cittadini extracomunitari provenienti soprattutto da Marocco, Bangladesh e India, numerose richieste fittizie di nullaosta al lavoro nell’ambito dei decreti flussi ed emersione. Queste pratiche sarebbero state inoltrate avvalendosi di aziende compiacenti, create appositamente, e della collaborazione di liberi professionisti e intermediari.

I ruoli degli indagati

Le indagini hanno consentito di individuare i diversi ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nell’organizzazione. Tra questi figurano cittadini stranieri che avrebbero agito da intermediari per connazionali desiderosi di entrare o restare in Italia; datori di lavoro compiacenti che, dietro compenso, avrebbero attestato falsamente il possesso dei requisiti necessari per l’inoltro delle domande; vari intermediari, tra cui liberi professionisti, incaricati di reperire e predisporre la documentazione falsa; e soggetti privati che, sempre dietro compenso, avrebbero inoltrato telematicamente le richieste di nullaosta durante i cosiddetti click day, favorendo così l’ingresso irregolare di cittadini extracomunitari.

L’operazione e i risultati raggiunti

L’esecuzione delle misure cautelari ha rappresentato un importante passo avanti nel contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’associazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stata in grado di sfruttare le procedure amministrative previste per l’ingresso regolare di lavoratori stranieri, falsificando i requisiti e la documentazione necessaria. Il sistema avrebbe permesso a numerosi cittadini extracomunitari di ottenere, dietro pagamento di elevate somme di denaro, titoli di soggiorno non dovuti.

Un fenomeno diffuso e le province coinvolte

L’operazione ha interessato un vasto territorio, coinvolgendo le province di Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Campobasso, Roma, Ancona, Pisa, Savona e Brescia. Questo dato evidenzia la portata e la ramificazione dell’organizzazione, capace di operare su scala nazionale e internazionale, sfruttando le vulnerabilità dei sistemi di ingresso e permanenza degli stranieri in Italia.