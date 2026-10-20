Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono scattati undici arresti a Roma, nel quartiere Quarticciolo, in seguito a un’operazione per contrastare armi e spaccio: gli interventi sono stati svolti dalla Polizia di Stato nelle ultime 36 ore e hanno portato al sequestro di una pistola, munizioni, droga e denaro. Tra le persone finite in manette, 9 sono pusher.

La pistola trovata in un’abitazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività di controllo è stata condotta dagli equipaggi del V Distretto Prenestino e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Tra gli interventi, quello avviato dagli agenti della Sezione Volanti in via Manfredonia, dove un servizio di osservazione ha permesso di notare il lancio di una bustina da una finestra. La confezione, contenente sostanza stupefacente, era diretta a un uomo che aspettava in strada su un monopattino.

Gli accertamenti hanno portato alla perquisizione dell’appartamento. All’interno sono stati trovati bilancini di precisione, materiale per confezionare la droga e appunti manoscritti ritenuti riconducibili alla gestione dello spaccio. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una pistola semiautomatica Glock calibro 9×21, con il caricatore inserito e pronta all’uso, e 93 cartucce. L’arma, detenuta abusivamente, è risultata provento di furto. Per i due occupanti sono scattati l’arresto per detenzione abusiva di armi e munizioni e la denuncia per ricettazione.

Nove arresti per droga

Il presidio nel quartiere ha permesso anche di intervenire su diversi canali di distribuzione al dettaglio. Secondo la ricostruzione della polizia, le attività si basavano su una suddivisione dei compiti: vedette, custodi della sostanza, addetti alle cessioni e persone incaricate di incassare i proventi illeciti.

Nel corso di distinti interventi tra via Ostuni, via Palmiro Togliatti e via Molfetta, gli agenti hanno arrestato in flagranza nove pusher, prevalentemente di nazionalità tunisina, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Cocaina e hashish sono stati sequestrati in nascondigli di fortuna, ricavati in spazi pubblici, pertinenze condominiali e altri luoghi usati come depositi temporanei.

Il denaro nascosto nel minimarket

Tra le persone fermate, tre giovani di origine tunisina avrebbero predisposto una sorta di cassaforte all’interno di un minimarket per custodire gli incassi delle vendite al dettaglio. Gli agenti hanno recuperato alcune dosi di cocaina e hashish nascoste in fioriere vicine all’esercizio e 6.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio.

La polizia ha ricondotto gli interventi a una strategia di pressione costante sull’area del Quarticciolo, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e finalizzata a ridurre gli spazi d’azione delle reti criminali presenti nella zona. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

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