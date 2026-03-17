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È di quattro arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nelle province di Brindisi e Lecce. Gli indagati sono accusati di aver imposto il pagamento di somme di denaro a imprenditori locali, sfruttando la forza intimidatrice della Sacra Corona Unita, in particolare della frangia “tuturanese”. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e rappresenta l’epilogo di un’indagine avviata lo scorso autunno.

Operazione all’alba: oltre cinquanta agenti impegnati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno dato esecuzione, nelle prime ore di questa mattina, a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione ha visto coinvolti gli agenti della Squadra Mobile di Brindisi e della S.I.S.C.O. di Lecce, con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, Unità Cinofile, Tiratori Scelti della Polizia di Frontiera di Brindisi, un’unità del Reparto Volo di Bari e personale della Polizia Scientifica di Brindisi. In totale, sono stati impiegati oltre cinquanta unità.

Le indagini: il controllo del clan tuturanese sul territorio

L’operazione odierna rappresenta la conclusione di una complessa attività investigativa avviata lo scorso autunno. Le indagini, caratterizzate da forti tensioni tra i boss storici e i giovani esponenti della frangia tuturanese della Sacra Corona Unita, hanno portato la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce a emettere inizialmente un provvedimento di fermo e, successivamente, una misura cautelare in carcere nei confronti di cinque persone. Questi soggetti sono ritenuti appartenenti all’associazione mafiosa e responsabili di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore agricolo. Alla vittima era stato imposto il pagamento di 3.000 euro e di 150 euro mensili per la “guardiania”, al fine di poter coltivare una piantagione di noci a Tuturano senza subire danni.

Il ruolo degli arrestati e le modalità delle estorsioni

Tra gli arrestati figura un uomo ritenuto attualmente affiliato alla Sacra Corona Unita, in particolare alla componente “tuturanese” operante nella provincia di Brindisi. L’indagato, storicamente vicino al boss Martena Raffaele, avrebbe riconosciuto il ruolo direttivo dei fondatori del clan dopo la loro scarcerazione, partecipando a riunioni e contribuendo alla pianificazione delle attività criminali, in particolare le estorsioni. Grazie ai suoi contatti nel mondo dell’imprenditoria e della politica locale, avrebbe agevolato i membri del sodalizio, rafforzando il controllo del clan sul territorio.

Le vittime: imprenditori costretti a pagare per lavorare

Allo stesso soggetto viene contestata, insieme ad altri tre (due già detenuti e uno arrestato oggi), una estorsione aggravata ai danni di un imprenditore edile. La vittima sarebbe stata costretta a versare 500 euro come “pensiero” per la manutenzione di alcuni canali nella zona di Tuturano, sotto la minaccia implicita della forza criminale del clan, rafforzata dal riferimento al gruppo attivo su Torre Santa Susanna, paese di origine dell’imprenditore. Uno degli arrestati, noto nel panorama politico e sociale di Tuturano, avrebbe ricevuto l’ordine di contattare la vittima e organizzare l’incontro per la consegna del denaro, presenziando anche alla riscossione.

Altre estorsioni ai danni di imprenditori locali

Gli altri due arrestati sono accusati, in concorso con tre persone già arrestate lo scorso autunno, di due estorsioni aggravate ai danni di imprenditori. In un caso, una famiglia di imprenditori edili sarebbe stata costretta a pagare una tangente di 3.000 euro per poter svolgere lavori su appalti ottenuti nel territorio controllato dal clan, con la minaccia di danneggiamento delle attrezzature aziendali. In un altro episodio, una famiglia di imprenditori agricoli avrebbe dovuto versare 1.000 euro come “pensiero” e 2,50 euro per ogni balla di paglia lavorata in conto terzi, sotto la minaccia esplicita di incendio delle attrezzature se non avessero ceduto alle richieste.

Un’indagine ad alto impatto tecnologico

Le contestazioni mosse agli arrestati sono il risultato di un’imponente attività investigativa, condotta con strumenti tecnologici avanzati e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Gli investigatori della Squadra Mobile di Brindisi e della S.I.S.C.O. di Lecce hanno ricostruito la rete di rapporti e le modalità operative del clan, documentando le pressioni esercitate sulle vittime e il sistema di controllo esercitato sul territorio.

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