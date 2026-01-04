Così gli Usa di Trump hanno catturato Maduro in Venezuela, blitz e arresto in 46 secondi in camera da letto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Gli Usa di Trump hanno catturato Maduro in Venezuela con un blitz militare durato pochi secondi nella sua camera da letto. L’operazione, preparata per mesi da Cia e Delta Force, ha portato all’arresto del presidente senza mandato internazionale. Un’azione efficace sul piano militare, ma illegittima sotto il profilo del diritto internazionale.

Usa, Trump e il blitz contro Maduro in Venezuela

L’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro è il risultato di un’operazione militare statunitense pianificata per mesi e autorizzata direttamente dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il blitz è scattato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, con un’azione combinata di intelligence e forze speciali sul territorio del Venezuela.

L’operazione, avviata già dall’estate precedente, ha visto il coinvolgimento della CIA, impegnata in attività sotto copertura per monitorare i movimenti di Maduro, le sue abitudini e il sistema di sicurezza che lo circondava.

ANSA Il presidente degli Usa, Donald Trump, osserva l’operazione di cattura del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro

In parallelo, l’amministrazione Trump avrebbe tentato una via politica, sondando contatti interni al regime e offrendo, secondo quanto riferito dal segretario di Stato Marco Rubio, una possibile “via d’uscita” al leader di Caracas. Fallita la trattativa, si è passati all’opzione militare.

L’arresto in 46 secondi

Il piano operativo è stato approvato da Trump quattro giorni prima del blitz, ma l’esecuzione è stata rinviata per motivi meteorologici. L’ordine definitivo è arrivato alle 22.46 di Washington. Oltre 150 velivoli sono decollati da più di 20 basi, con il coinvolgimento di marina, aviazione, marines e delle unità speciali della Delta Force.

I primi attacchi hanno colpito obiettivi strategici nell’area di Caracas per neutralizzare le difese aeree e aprire un corridoio agli elicotteri. Il bersaglio finale era il complesso militare di Fuerte Tiuna, dove Maduro si trovava con la moglie. Secondo il capo di stato maggiore Usa, Dan Caine, l’ingresso delle forze speciali nel compound è avvenuto alle 2.01 locali.

È in questa fase che si sarebbe consumata la cattura vera e propria: gli incursori hanno raggiunto la camera da letto del presidente venezuelano prima che potesse rifugiarsi in una stanza blindata. L’arresto, secondo quanto dichiarato dallo stesso Trump, avrebbe richiesto 46 secondi. Maduro e la moglie si sono arresi e sono stati immediatamente trasferiti sotto custodia statunitense.

Un’azione senza mandato

Nonostante la rapidità e l’efficacia militare rivendicate da Washington, l’operazione solleva gravi interrogativi sul piano del diritto internazionale. Il blitz è avvenuto senza alcun mandato internazionale, senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite e in violazione della sovranità di uno Stato estero.

La cattura di un capo di Stato in carica tramite un’azione armata condotta da una potenza straniera rappresenta un precedente estremamente delicato. Al di là della figura di Maduro e della natura autoritaria del suo regime, l’operazione degli Stati Uniti si configura come illegittima sotto il profilo giuridico e rischia di aprire la strada a nuove escalation e ritorsioni.

Washington rivendica l’assenza di perdite tra i propri militari, ma al momento non è chiaro il bilancio complessivo delle vittime sul territorio venezuelano, così come le conseguenze politiche e diplomatiche dell’azione saranno ancora tutte da valutare.