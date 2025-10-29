Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Venezia, dopo che un’indagine ha portato alla luce la produzione di materiale pedopornografico realizzato tramite intelligenza artificiale. Un uomo di 52 anni è stato fermato dagli agenti, dopo essere stato individuato grazie a una segnalazione internazionale e a un’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Venezia.

Le indagini e la segnalazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata a seguito di una segnalazione proveniente da un’organizzazione internazionale impegnata nella tutela dei minori online. Gli investigatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Venezia hanno raccolto gli elementi necessari per avviare una complessa indagine, sotto la direzione della procura della Repubblica.

La scoperta del sofisticato sistema tecnologico

Attraverso approfondite attività di digital forensic e analisi dei dati telematici, gli agenti sono riusciti a identificare il sospettato. Una volta ottenuto il mandato, è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. In questa occasione, le forze dell’ordine hanno scoperto un sistema tecnologico avanzato, utilizzato per la creazione dei contenuti pedopornografici.

La produzione di immagini con l’intelligenza artificiale

Gli accertamenti tecnici condotti dagli specialisti sui dispositivi informatici dell’indagato hanno permesso di appurare che il materiale prodotto consisteva in oltre 900 immagini in cui erano coinvolti dei minori. Queste immagini, sebbene prive di corrispettivo reale, erano state generate tramite modelli di intelligenza artificiale generativa. Il risultato era talmente realistico da rendere le immagini difficilmente distinguibili da fotografie autentiche.

L’arresto e le accuse

Al termine delle indagini, il 52enne residente a Venezia è stato arrestato con l’accusa di produzione di contenuti pedopornografici. L’operazione ha messo in evidenza come le nuove tecnologie, se utilizzate in modo illecito, possano rappresentare una minaccia concreta per la tutela dei minori online.