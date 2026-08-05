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È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di una donna della provincia di Teramo, già nota alle forze dell’ordine, accusata di atti persecutori aggravati ai danni di un medico psichiatra. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Teramo, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica e ha permesso di riportare serenità alla vittima e alla sua famiglia dopo settimane di minacce e molestie.

L’esecuzione della misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Teramo ha dato esecuzione a una misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Teramo a seguito di un’attività investigativa approfondita, coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

La donna, già pregiudicata, è ritenuta responsabile di atti persecutori aggravati nei confronti di un medico psichiatra in servizio presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Teramo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe messo in atto una serie di comportamenti molesti e minacciosi, rivolti non solo al professionista ma anche ai suoi familiari.

Un mese di minacce e molestie

Le indagini hanno permesso di accertare che, per tutto il mese di luglio, la donna ha reiterato le sue condotte persecutorie. In particolare, avrebbe molestato e minacciato di morte il medico, anche attraverso l’uso di internet, estendendo le minacce alla famiglia dello psichiatra. Queste azioni hanno generato un clima di terrore, costringendo la vittima e i suoi cari a vivere in uno stato di profonda paura e angoscia.

L’attività investigativa della Squadra Mobile di Teramo e la conseguente misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria hanno consentito di interrompere la spirale di minacce e molestie. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, il medico e la sua famiglia hanno potuto ritrovare serenità dopo un periodo segnato da timori e tensioni costanti.

IPA