Eseguito un arresto per furto aggravato dalla Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di ieri. Un uomo di 38 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora e con precedenti specifici, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a rubare numerosi pacchi di caffè in un ipermercato di Tavernola. L’episodio si è verificato attorno all’una e mezza del pomeriggio, quando il personale di vigilanza ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato quando il personale di sicurezza di un ipermercato di Tavernola ha notato un individuo che si aggirava tra gli scaffali con fare sospetto. Poco dopo, l’uomo è stato visto mentre riempiva un carrello con numerosi pacchi di caffè macinato. Una volta raggiunta una delle casse, chiusa e incustodita, ha oltrepassato la barriera senza effettuare alcun pagamento.

Il fermo da parte della vigilanza

Il personale di vigilanza, accortosi del tentativo di furto, ha prontamente bloccato l’uomo e ha contattato il 112 NUE per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia di Stato sono arrivati rapidamente sul posto e hanno preso in consegna il sospettato, identificato come un cittadino rumeno di 38 anni, in possesso di documenti rumeni e dichiaratosi senza una dimora stabile in Italia.

La refurtiva e l’arresto

Dopo aver ascoltato la testimonianza degli addetti alla sicurezza, i poliziotti in servizio a Como hanno proceduto a verificare la quantità e il valore della merce sottratta. È stato così accertato che l’uomo aveva tentato di rubare pacchi di caffè per un valore complessivo di 1150 euro. Tutta la refurtiva è stata restituita all’ipermercato, mentre il 38enne è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il cittadino rumeno è stato formalmente arrestato con l’accusa di furto aggravato. Informato dell’arresto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto il processo per direttissima, fissando l’udienza per la mattina successiva alle 10.30. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, dovrà ora rispondere delle proprie azioni davanti al giudice.

