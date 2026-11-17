Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un furto aggravato di carburante è stato sventato a Roma. I Carabinieri, intervenuti in via Mattia Battistini, hanno arrestato due uomini, di 32 e 59 anni, sorpresi in un distributore mentre prelevavano gasolio dai serbatoi con un’autocisterna dalla targa alterata.

Il tentati furto di carburante a Roma

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari della Stazione di Roma Montespaccato sono intervenuti durante un servizio di controllo del territorio. I due italiani sono stati individuati mentre, dopo aver forzato i serbatoi, stavano asportando una quantità ingente di carburante con un’autocisterna, la cui targa era stata modificata con adesivo e bianchetto.

Recuperato il gasolio

Nel corso dell’intervento sono stati recuperati circa 1.850 litri di gasolio, per un valore commerciale stimato in oltre 4.000 euro. I sospettati sono stati bloccati e accompagnati nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Il giudice del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. I due uomini sono gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.