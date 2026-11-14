Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Contributi agricoli europei ottenuti, secondo l’ipotesi investigativa, attraverso un sistema fraudolento: 5 persone sono state denunciate dai Carabinieri per truffa aggravata e altri reati. L’indagine, avviata nel marzo 2026, ha ricostruito l’uso di contratti di affitto ritenuti fittizi per ottenere finanziamenti destinati a terreni nel territorio di Melilli (Siracusa). L’attività è stata condotta dal Comando per la Tutela Agroalimentare – Reparto Tutela Agroalimentare di Messina e coordinata dall’Autorità Giudiziaria.

Melilli, cinque persone denunciate per truffa sui fondi agricoli

I denunciati hanno un’età compresa tra 28 anni e 68 anni e risiedono a Maniace, Sant’Agata di Militello e Melilli. Sono ritenuti, allo stato delle indagini e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, responsabili a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Gli investigatori hanno ricostruito un presunto meccanismo basato su contratti di affitto di terreni considerati fittizi, che sarebbero stati stipulati con la complicità di alcuni familiari. Attraverso quei documenti, alcuni imprenditori agricoli avrebbero dichiarato falsamente di avere la disponibilità e di condurre fondi agricoli nel territorio di Melilli. Le carte sarebbero poi servite ad aggiornare il fascicolo aziendale e a chiedere i contributi della Politica Agricola Comune, inducendo in errore l’AGEA, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Secondo quanto emerso, il sistema avrebbe permesso di incassare finanziamenti comunitari per un totale di 356.263,07 euro nel periodo compreso tra le campagne agricole 2019 e 2025. Le risorse provenivano dai fondi FEAGA e FEASR.

L’impatto sul comparto agricolo

L’inchiesta riguarda due società attive nei settori agricolo e zootecnico della provincia di Catania. Per i Carabinieri, la sottrazione indebita di risorse pubbliche comporta un danno economico per la collettività e può compromettere la trasparenza e la concorrenza. A subirne le conseguenze, secondo la nota, sono anche gli imprenditori che rispettano le regole e l’efficacia degli strumenti europei destinati a sostenere produzione, competitività e aree rurali.