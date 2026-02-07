Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nella notte del 1° febbraio 2026 a Petronà (Catanzaro). I fatti sono avvenuti presso la Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, dove i due uomini sono stati sorpresi in flagranza di reato grazie alla segnalazione dei residenti.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026, quando i militari della Stazione di Petronà, pur essendo liberi dal servizio, sono intervenuti prontamente dopo aver ricevuto l’allarme da alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nei pressi della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli.

Secondo quanto ricostruito, i due uomini, rispettivamente di 48 anni e 41 anni, sono stati sorpresi all’interno della chiesa dopo aver forzato la porta sul retro utilizzando grossi strumenti da scasso. I militari li hanno colti in flagranza mentre tentavano di perpetrare un furto. Alla vista delle forze dell’ordine, entrambi hanno cercato di opporre resistenza: uno dei due ha tentato la fuga, cercando rifugio nella propria abitazione, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi per le vie del paese.

Il sopralluogo e la situazione all’interno della chiesa

Durante il sopralluogo, effettuato insieme al parroco, è stato possibile accertare che le offerte dei fedeli, così come gli arredi e gli ornamenti sacri, non erano stati toccati. Il tentativo di furto non ha quindi prodotto danni materiali alla comunità religiosa, che è particolarmente legata alla Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, considerata un simbolo di identità e aggregazione per i cittadini di Petronà.

Il ruolo della comunità e la collaborazione con i Carabinieri

L’episodio ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La tempestiva segnalazione dei residenti ha permesso ai Carabinieri di intervenire rapidamente e di sventare il furto prima che venissero arrecati danni o sottratti beni di valore.

Dopo l’arresto, i due uomini sono stati portati presso i locali della Compagnia di Sellia Marina per le formalità di rito e successivamente sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

All’esito del giudizio di convalida, il giudice ha disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

