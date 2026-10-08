Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto a Palermo e quasi 3 chili di droga sono stati sequestrati dai Carabinieri. A finire nei guai è stato un pregiudicato 26enne, già sottoposto agli arresti domiciliari. Ora è stato accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti dopo una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stati rinvenuti hashish e cocaina pronti per lo spaccio.

L’arresto del pregiudicato e la perquisizione domiciliare a Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dalle Stazioni di Palermo Villagrazia e Brancaccio, con il supporto operativo del Nucleo Cinofili. L’intervento si è svolto in passaggio De Felice Giuffrida, dove i militari avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi dell’abitazione del sospettato. Questo particolare ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di monitorare la zona con appostamenti mirati.

Il protagonista della vicenda è un uomo di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Dopo aver osservato movimenti sospetti attorno alla sua abitazione, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, procedendo con una perquisizione domiciliare estesa a tutti gli ambienti della casa.

Il ruolo decisivo dell’unità cinofila

Un contributo fondamentale al successo dell’operazione è stato fornito dal cane antidroga del Nucleo Cinofili. Grazie al suo fiuto, i militari sono riusciti a ispezionare accuratamente ogni angolo dell’immobile, individuando la droga nascosta in vari punti strategici. All’interno di un congelatore a pozzetto sono stati scoperti 24 panetti di hashish e 90 dosi della stessa sostanza, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illegale della zona.

Il sequestro della droga e del denaro

La perquisizione ha permesso di rinvenire anche ulteriori 82 dosi di cocaina, abilmente occultate all’interno dell’armadio della camera da letto, nel tentativo di eludere eventuali controlli. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi 3 chili di droga tra hashish e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze e una somma di denaro superiore a 9.500 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il pregiudicato è stato trasferito presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

Carabinieri