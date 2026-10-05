Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due rapine aggravate in supermercati, avvenute a distanza di 48 ore l’una dall’altra, hanno portato all’arresto di un 56enne romano, ora detenuto a Regina Coeli. L’uomo è stato identificato e fermato grazie a una minuziosa indagine condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, Dipartimento criminalità diffusa e grave.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come riferito dalla Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dalla roadmap dei due colpi messi a segno lo scorso agosto. Gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia hanno ricostruito che l’indagato avrebbe agito in due supermercati situati in zone opposte del quadrante settentrionale della Capitale, a distanza di appena 48 ore l’uno dall’altro.

Il primo colpo nel quartiere Nomentano

Il primo episodio si è verificato nel quartiere Nomentano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il sospettato, con il volto coperto da casco e mascherina e protetto da guanti in lattice, ha fatto irruzione in un supermercato. Qui avrebbe minacciato il responsabile con una pistola, riuscendo a impossessarsi dell’incasso e del portafoglio di una cliente. Subito dopo, si è dato alla fuga a bordo di uno scooter, la cui targa era stata occultata con una busta di plastica nera.

La seconda rapina nel quartiere Aurelio

A distanza di 48 ore, un secondo episodio si è verificato nel quartiere Aurelio, con modalità pressoché identiche al primo. Anche in questa occasione, il rapinatore avrebbe agito con il volto coperto e utilizzando lo stesso scooter per la fuga.

Determinante per l’indagine è stata l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei supermercati e delle strade limitrofe. Fotogramma dopo fotogramma, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il percorso seguito dal presunto autore delle rapine nei due giorni in questione, sempre a bordo dello stesso scooter.

L’identificazione grazie a un tatuaggio

L’attenzione degli agenti si è concentrata sulle caratteristiche fisiche dell’uomo ripreso dalle telecamere. Un dettaglio in particolare si è rivelato decisivo: un tatuaggio sull’avambraccio. Questo elemento distintivo, confrontato con altre informazioni raccolte dagli investigatori tramite fonti aperte, ha permesso di associare la sagoma immortalata dalle telecamere all’indagato.

Il confronto tra i frame relativi alle due rapine ha evidenziato numerose corrispondenze: il mezzo utilizzato, l’abbigliamento e la postura del conducente risultavano identici in entrambi gli episodi. Questi elementi hanno rafforzato il quadro indiziario a carico del sospettato.

La perquisizione domiciliare e il materiale sequestrato

Il quadro investigativo si è ulteriormente consolidato dopo la perquisizione domiciliare effettuata dagli agenti. All’interno dell’abitazione dell’indagato sono stati rinvenuti mascherine, guanti in lattice, un casco bianco della stessa marca e modello di quello ripreso dalle telecamere, oltre a materiale compatibile con il sistema utilizzato per occultare la targa dello scooter.

L’ordinanza di custodia cautelare

Tutti gli elementi raccolti dagli investigatori, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, sono confluiti nell’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 56enne romano. L’uomo è ora ristretto presso il carcere di Regina Coeli, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in concorso.

IPA