Operazione “Easy Point”: smascherata una rete di falsi corsi di recupero punti patente a Torino. Un’ampia indagine della Polizia Stradale ha portato alla luce un sistema illecito che permetteva a decine di automobilisti di riottenere i punti decurtati dalla patente senza frequentare i corsi previsti. L’operazione, condotta negli ultimi mesi, ha coinvolto il titolare e una dipendente di un’autoscuola torinese, per i quali è stata disposta una misura cautelare.

Le indagini della Polizia Stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è partita alla fine dello scorso anno, quando la Polizia Stradale di Torino ha avviato una serie di accertamenti su alcune anomalie riscontrate nei corsi di recupero punti patente. L’autoscuola coinvolta era diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi, nel nord Italia, cercava scorciatoie per riottenere i punti persi senza sottoporsi ai regolari corsi di formazione.

Un sistema illecito ben organizzato

L’attività investigativa, condotta sia con metodi tradizionali che con strumenti tecnici, ha permesso di accertare che decine di iscritti ai corsi ottenevano il reintegro dei punti senza mai aver partecipato alle lezioni. I responsabili dell’autoscuola provvedevano personalmente a falsificare i registri delle presenze, consentendo così ai “finti frequentatori” di aggirare la normativa.

Una clientela variegata

Tra i beneficiari del sistema illecito figuravano autisti professionali, manager e persino una persona agli arresti domiciliari. La platea dei clienti era dunque estremamente eterogenea, a conferma della diffusione del fenomeno e della sua pericolosità per la sicurezza stradale.

Le perquisizioni e le misure cautelari

Nel mese di febbraio di quest’anno, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono state effettuate perquisizioni presso l’autoscuola incriminata. Gli esiti hanno confermato le responsabilità dei gestori, portando al deposito di una dettagliata informativa presso la Procura di Torino. Successivamente, il giudice ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare (obbligo di dimora) nei confronti del titolare e di una dipendente, eseguita dagli agenti della Polizia Stradale.

Impatto sulla sicurezza stradale

La Polizia Stradale ha sottolineato l’importanza del rispetto delle regole e della correttezza nelle procedure di formazione dei conducenti. La sicurezza sulle strade, infatti, passa anche attraverso una preparazione adeguata e il rispetto delle normative, senza ricorrere a espedienti illeciti che possono mettere a rischio la collettività.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, come previsto dalla legge.

Conclusioni e riflessioni

L’operazione “Easy Point” rappresenta un importante esempio di come le forze dell’ordine siano impegnate nel contrasto alle frodi e agli illeciti che minano la sicurezza stradale. Il caso dell’autoscuola di Torino mette in luce la necessità di vigilare costantemente sulle procedure di formazione e di adottare misure efficaci per prevenire comportamenti scorretti.

IPA