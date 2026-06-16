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Eseguiti sei arresti a Milano, dove un gruppo di cittadini rumeni è stato fermato per furto con strappo e denunciato per tentata truffa ai danni di due turisti serbi. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di venerdì 12 giugno in zona Parco Sempione, durante un servizio in abiti civili volto a contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale.

La dinamica: turisti raggirati con il gioco delle tre campanelline

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Centro hanno svolto un’attività di osservazione in abiti civili nella zona di Parco Sempione, teatro di frequenti episodi di gioco d’azzardo illegale. Intorno alle 17, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un gruppo di cittadini rumeni che simulava il cosiddetto gioco delle “tre campanelline” in piazza del Cannone.

Due giovani turisti serbi, incuriositi dalla scena, sono stati invitati a partecipare al gioco. Inizialmente, la coppia ha provato senza puntare denaro, trovando la pallina vincente sotto una delle campanelle. Questo primo successo ha spinto il turista 30enne a voler puntare 10 euro, ma il gruppo lo ha convinto con insistenza ad aumentare la posta fino a 150 euro.

Approfittando della confusione, il 54enne del gruppo ha strappato il denaro dalle mani del turista e lo ha gettato sul tappetino di gioco. Quando i due turisti hanno cercato di recuperare i soldi, il denaro è stato raccolto dal 54enne, che si è poi nascosto tra i complici, mentre il 22enne – conduttore del gioco – ha rapidamente raccolto il materiale da gioco e ha tentato di allontanarsi con gli altri membri della banda.

L’intervento degli agenti e gli arresti

Gli agenti, che avevano seguito tutta la scena nascosti tra la folla, sono intervenuti tempestivamente bloccando sei uomini. Durante la perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso di 400 euro, ritenuti provento della truffa. Tutti e sei i cittadini rumeni, di età compresa tra 22 e 54 anni, sono stati arrestati per furto con strappo in concorso e denunciati per tentata truffa in concorso. Cinque di loro risultano avere precedenti penali.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati al gioco d’azzardo illegale, fenomeno particolarmente diffuso nelle aree centrali di Milano. Il cosiddetto gioco delle tre campanelline è spesso utilizzato come stratagemma per raggirare turisti e passanti, inducendoli a puntare somme di denaro che vengono poi sottratte con destrezza.

Le indagini della Polizia di Stato proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per accertare se il gruppo abbia messo a segno altri episodi simili in passato. L’operazione ha permesso di restituire ai due turisti parte del denaro sottratto e di interrompere l’attività illecita del gruppo in una delle zone più frequentate della città. L’episodio conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare i reati predatori e le truffe ai danni dei visitatori e dei cittadini.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini e i turisti a prestare la massima attenzione a giochi di strada e a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti. La collaborazione tra cittadini e istituzioni si conferma fondamentale per prevenire e reprimere episodi di furto e truffa che possono compromettere la sicurezza e l’immagine della città.

IPA