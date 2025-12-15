Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 24 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Foggia, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica locale, ha permesso di smantellare una rete criminale attiva tra Foggia, Rieti, Emilia Romagna e basso Molise, composta da cittadini italiani e stranieri, con un giro d’affari mensile stimato in 200mila euro.

Le indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio da un’attenta attività investigativa avviata tra maggio 2024 e aprile 2025. Gli investigatori hanno monitorato una rete di soggetti, tra cui un 36enne albanese già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, considerato il fulcro della commercializzazione di cocaina nel territorio dauno. L’uomo avrebbe gestito l’approvvigionamento all’ingrosso della droga tramite connazionali radicati nel Nord Italia, per poi distribuirla grazie a una fitta rete di collaboratori.

La struttura della rete criminale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la rete di spaccio era in grado di far arrivare nella provincia di Foggia dai 5 kg ai 10 kg di cocaina ogni mese. La sostanza veniva acquistata a oltre 22 € al grammo e rivenduta a prezzi oscillanti tra 30 € e 50 € al grammo, a seconda dei quantitativi richiesti. Questo sistema avrebbe generato profitti mensili nell’ordine di 200mila euro, alimentando un mercato illecito di dimensioni considerevoli.

Modalità operative e sequestri

Gli indagati avrebbero potuto contare su depositi sorvegliati, dove la droga veniva stoccata e confezionata, pronta per la consegna che avveniva quasi sempre senza taglio della sostanza. Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno effettuato diversi sequestri, tra cui uno particolarmente rilevante relativo a 2 kg di cocaina proveniente dalla Bolivia, risultata pura al 96% secondo le analisi di laboratorio. Le attività di pedinamento e osservazione hanno inoltre permesso di individuare 7 indagati residenti in provincia di Parma, i quali avrebbero dato vita a una propria rete autonoma di spaccio con un giro d’affari ancora più ampio.

Espedienti per eludere i controlli

Per evitare i controlli delle forze dell’ordine, i membri dell’organizzazione avrebbero adottato diversi stratagemmi: occultamento della droga in auto dotate di doppi fondi, utilizzo di telefoni criptati e trasferimento dei proventi in Albania tramite autisti di pullman di linea e autotrasportatori compiacenti. Un episodio significativo risale allo scorso gennaio, quando i Carabinieri hanno sequestrato 40 mila euro in contanti, consegnati presso una piazzola di sosta lungo la SS 16.

Le misure cautelari e gli interrogatori

L’ordinanza di custodia cautelare ha riguardato 19 persone destinate al carcere e 5 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Contestualmente, sono stati notificati 9 decreti di fissazione di interrogatorio preventivo ad altrettanti indagati, chiamati a rispondere degli stessi reati contestati agli arrestati.

Le aree coinvolte e la dimensione internazionale

L’attività criminale si è sviluppata non solo nella provincia di Foggia, ma anche a Rieti, in Emilia Romagna e nel basso Molise, coinvolgendo cittadini italiani, albanesi, georgiani e rumeni di età compresa tra 23 e 61 anni. L’ultima occorrenza di Foggia è stata teatro principale delle operazioni, ma la portata dell’indagine ha evidenziato ramificazioni su scala nazionale e internazionale.

