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È di 28 misure cautelari per traffico internazionale di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Bolzano e coordinata dal Servizio centrale operativo della Polizia di Stato. L’azione, che ha coinvolto numerose province italiane, è stata portata avanti per contrastare un’organizzazione criminale dedita allo smercio di ingenti quantitativi di droga, con ramificazioni sia nazionali che estere.

Un’operazione coordinata su scala nazionale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione delle Squadre mobili di Belluno, Trento, Venezia, Verona, Vicenza, oltre alle Sezioni investigative SISCO di Brescia, Trento, Trieste e Venezia. Hanno inoltre partecipato i poliziotti del Reparto prevenzione crimine di Milano e le Squadre cinofile di Ancona, Milano e Padova. L’azione congiunta ha permesso di eseguire 28 misure cautelari nei confronti di soggetti coinvolti a vario titolo nel traffico di droga.

Le misure cautelari e le province coinvolte

Dei destinatari delle misure cautelari, 10 persone sono state condotte in carcere, 8 agli arresti domiciliari e 10 sono state sottoposte all’obbligo di dimora. Gli arresti hanno interessato anche altre province italiane, tra cui Barletta-Andria-Trani, Brescia, Monza Brianza, Pordenone e Sondrio. Le misure sono state emesse dal tribunale di Trento al termine di un’indagine avviata dalla Squadra mobile di Bolzano e finalizzata al contrasto del traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti.

Le indagini: arresti, sequestri e numeri record

L’attività investigativa, condotta sotto la direzione della Procura distrettuale antimafia di Trento, ha avuto inizio con un primo arresto a giugno 2023 di tre indagati e il sequestro di oltre un chilo di cocaina. Nel corso del tempo, le indagini hanno portato a numerosi riscontri operativi: sono state arrestate in flagranza di reato 22 persone, sequestrati complessivamente 34 chili di cocaina, 23 chili di marijuana, 5,6 chili di hashish, 76mila euro in contanti provento dello spaccio di droga e una pistola. Sono stati documentati 150 episodi di spaccio.

Un’organizzazione criminale strutturata

Le indagini, condotte attraverso appostamenti, pedinamenti e riprese video, hanno permesso di scoprire l’esistenza di un’associazione criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti, attiva soprattutto a Bolzano e provincia, ma con ramificazioni in tutta Italia e all’estero. I componenti dell’organizzazione avevano ruoli ben definiti e una struttura logistica ed economica in grado di assicurare la disponibilità costante di grandi quantità di droga.

Stratagemmi e tecniche per eludere le indagini

Per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, gli indagati si servivano di utenze telefoniche fittizie, piattaforme social e canali VoIP per criptare le comunicazioni. Utilizzavano inoltre autovetture modificate con doppi fondi per il trasporto della droga e individuavano luoghi difficilmente riconducibili a loro per la conservazione, il taglio, il confezionamento, l’occultamento e la vendita al dettaglio degli stupefacenti.

La filiera del traffico: fornitori, corrieri e venditori

L’organizzazione si avvaleva di promotori, fornitori, custodi, venditori e corrieri incaricati di trasportare carichi di cocaina dal Belgio o dalla Spagna all’Italia, utilizzando auto con doppi fondi professionali e trasportando anche 10-15 chili di cocaina per volta. Il traffico seguiva una filiera completa: approvvigionamento all’estero e in Italia, trasporto tramite corrieri dedicati, stoccaggio in depositi appositi e successiva distribuzione sia all’ingrosso che al dettaglio.

I gruppi territoriali e i loro ruoli

Accanto all’organizzazione principale, le indagini hanno individuato altri cinque gruppi territoriali:

Il primo gruppo, composto da persone residenti da anni a Bolzano , era in grado di immettere sul mercato locale grandi quantità di cocaina, mantenendo contatti diretti con importatori sudamericani e garantendo l’alta qualità del prodotto. La droga veniva smistata rapidamente grazie a una filiera ben collaudata.

, era in grado di immettere sul mercato locale grandi quantità di cocaina, mantenendo contatti diretti con importatori sudamericani e garantendo l’alta qualità del prodotto. La droga veniva smistata rapidamente grazie a una filiera ben collaudata. Il secondo gruppo, formato da ragazzi poco più che ventenni, si occupava dello spaccio al dettaglio di cocaina a Bolzano e nei dintorni.

al dettaglio di cocaina a e nei dintorni. Il terzo gruppo, con base a Merano , era attivo nello spaccio di cocaina e marijuana, con canali di approvvigionamento in Spagna. Quando il gruppo principale aveva difficoltà a reperire cocaina, si rivolgeva a loro. Il promotore di questo gruppo, dopo gli arresti, si era rifugiato a Barcellona.

, era attivo nello di cocaina e marijuana, con canali di approvvigionamento in Spagna. Quando il gruppo principale aveva difficoltà a reperire cocaina, si rivolgeva a loro. Il promotore di questo gruppo, dopo gli arresti, si era rifugiato a Barcellona. Il quarto gruppo si dedicava all’approvvigionamento di marijuana proveniente dalla Lombardia, con acquisti di circa 10 chili alla volta.

alla volta. L’ultimo gruppo, composto da giovani bolzanini, era specializzato nello spaccio al minuto di cocaina e hashish. Il promotore, esperto nello spaccio di cannabinoidi, riforniva il gruppo principale di alcuni chili di hashish alla volta, ricevendo in cambio cocaina. I membri di questo gruppo si sono resi responsabili anche di riscuotere crediti da clienti “difficili” con l’uso di armi. Nel corso di una perquisizione è stata sequestrata una pistola semiautomatica.

Conclusioni: un duro colpo al traffico internazionale di droga

L’operazione, che ha visto impegnate numerose forze di polizia e ha richiesto mesi di indagini, ha inferto un duro colpo al traffico internazionale di stupefacenti con base a Bolzano e ramificazioni in tutta Italia e all’estero. Il sequestro di ingenti quantitativi di droga, denaro e armi, insieme all’arresto di decine di persone, rappresenta un importante risultato nella lotta contro la criminalità organizzata dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA