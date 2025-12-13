Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 4 arresti e 50 chili di droga sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Venezia contro un’organizzazione criminale transnazionale dedita al narcotraffico. L’azione, coordinata dalla Procura di Venezia, ha permesso di individuare i vertici del gruppo, attivo tra l’Olanda, l’Italia e altri Paesi europei, e di ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti destinate alle piazze di spaccio del Veneto e di altre regioni italiane.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una lunga e articolata attività investigativa che ha visto impegnati gli agenti della Squadra mobile di Venezia. Le indagini, coordinate dalla Procura lagunare, si sono concentrate su un’organizzazione criminale transnazionale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti e nello spaccio di droga.

L’organizzazione criminale e il modus operandi

L’organizzazione, con base operativa in Olanda, era attiva non solo in Italia ma anche in altri Paesi europei. Il gruppo si occupava dell’importazione e del commercio di cocaina, eroina e anfetamine, che venivano poi distribuite nelle principali piazze di spaccio del Veneto e in altre regioni. Le indagini hanno permesso di ricostruire la filiera di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente, partendo dal monitoraggio costante della rete di pusher attiva a Mestre.

Le intercettazioni e i corrieri

Attraverso intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, gli investigatori hanno documentato l’utilizzo di numerosi corrieri di diversa nazionalità, tra cui italiani, spagnoli, tedeschi e olandesi. Questi ultimi erano incaricati del trasporto delle sostanze stupefacenti, che venivano occultate e stoccate in basi logistiche situate nella provincia di Padova.

I numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini sono state indagate 54 persone di varie nazionalità. Gli agenti hanno sequestrato circa 50 chili di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina e anfetamine, e arrestato 7 persone in flagranza di reato tra Veneto, Emilia Romagna, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige.

Le misure cautelari e gli arresti

Dei 4 destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare, uno è stato localizzato e arrestato in provincia di Padova, un altro è stato fermato in Francia dalla Polizia transalpina in esecuzione di un mandato di arresto europeo, il terzo è stato bloccato all’aeroporto di Venezia mentre rientrava in Italia dall’Inghilterra. Il quarto uomo, invece, è ancora ricercato.

Il ruolo delle basi logistiche e la distribuzione

Le basi logistiche individuate nella provincia di Padova erano fondamentali per l’occultamento e lo stoccaggio delle droghe, prima che queste venissero smistate nelle varie piazze di spaccio del Veneto e in altre regioni italiane. L’efficace coordinamento tra le forze dell’ordine italiane e quelle estere ha permesso di colpire duramente la struttura dell’organizzazione, che aveva ramificazioni in diversi Paesi europei.