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Sono stati denunciati due soggetti e sono stati eseguiti numerosi sequestri a Viterbo dalla polizia, che ha portato alla luce un sofisticato sistema di riciclaggio di autovetture. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Viterbo, ha coinvolto anche le regioni Piemonte e Campania, dove sono stati recuperati diversi veicoli rubati e restituiti ai proprietari.

Il modus operandi dei riciclatori

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività investigative sono iniziate nei primi mesi del 2025, quando la Sezione Polizia Stradale di Viterbo ha avviato controlli mirati presso alcuni autodemolitori della provincia. Gli agenti hanno concentrato l’attenzione su autovetture gravemente incidentate, spesso destinate alla vendita come pezzi di ricambio.

Durante le verifiche, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha scoperto che due soggetti provenienti dalla Campania acquistavano queste auto ridotte a rottami. Utilizzavano i documenti delle vetture incidentate per fornire una “nuova identità” a veicoli di provenienza furtiva. Su questi mezzi, venivano effettuate manomissioni su componenti meccaniche e sugli elementi identificativi, così da rendere difficile il riconoscimento della reale provenienza.

Documenti falsi e manomissioni per ingannare gli acquirenti

L’indagine, diretta dal Sostituto Procuratore Dr. Michele Adragna, ha permesso di ricostruire come i due indagati riuscissero a reperire documentazione in modo fraudolento e a riciclare numerose autovetture. Le auto, così “ripulite” e dotate di carte false, venivano poi immesse sul mercato, truffando ignari acquirenti che credevano di acquistare veicoli regolari.

Sequestri e restituzione dei veicoli

L’operazione ha portato al sequestro di numerosi veicoli non solo nel Lazio, ma anche in Piemonte e Campania. Tutte le vetture individuate sono state restituite ai legittimi proprietari, ponendo fine a un’attività illecita che aveva coinvolto più regioni. L’ultima città coinvolta, Viterbo, è stata il fulcro dell’inchiesta e delle operazioni di polizia.

Grazie all’azione coordinata tra le diverse forze dell’ordine e alla direzione della Procura della Repubblica di Viterbo, è stato possibile smantellare un sistema di riciclaggio di veicoli che sfruttava le falle nella gestione dei rottami e dei documenti di circolazione. L’operazione rappresenta un importante risultato nella lotta contro i reati legati al traffico illecito di automobili e alla truffa ai danni dei cittadini.

IPA