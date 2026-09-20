Così Leone Di Lernia tornava a "vivere" nei video del figlio Davide Di Lernia, morto in un incidente in moto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Davide Di Lernia è morto a 47 anni in un incidente in moto a Milano. Diversi anni dopo la scomparsa del padre Leone Di Lernia, noto conduttore radiofonico e cantautore morto nel 2017. Nei mesi scorsi il cantante era tornato a “vivere” grazie all’intelligenza artificiale nei video realizzati proprio dal figlio videomaker.

Morto in un incidente a Milano Davide Di Lernia

Addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore Leone Di Lernia.

Il 47enne videomaker e produttore è morto in un incidente in moto avvenuto a Milano nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2026.

Leone Di Lernia era tornato a “vivere” nei video del figlio

Il padre Leone Di Lernia, noto per le sue parodie musicali, era morto nel febbraio 2017 all’età di 79 anni. Ma negli ultimi mesi era tornato “in vita” proprio grazie al figlio.

Videomaker e produttore, Davide Di Lernia aveva iniziato a realizzare e a pubblicare sui canali social video con protagonista il padre realizzati con l’intelligenza artificiale.

Grazie all’AI e al lavoro del figlio, Leone Di Lernia era tornato in video a cantare e a far sorridere i suoi fan.

Nel primo video di questo genere si vede “Leone” annunciare il suo ritorno: “Grazie a Davide e all’intelligenza artificiale, che non so manco che c**** è, sono tornato, per ridarvi le emozioni e tutta l’ignoranza di Leone. Io sono qua, sempre con voi”.

Chi era Leone Di Lernia

Leone Di Lernia è stato un popolare conduttore radiofonico e cantante, noto per le sue canzoni trash-demenziali.

Nato a Trani nel 1938 e poi trasferitosi a Milano, lavorò a lungo come comico dialettale in varie emittenti tv locali.

Divenne noto negli anni Novanta quale autore di cover parodistiche di famosi brani dance. Ha collaborato a lungo prima con Radio Montecarlo e poi a Radio 105, dove è stato per anni spalla comica nello Zoo di 105.