Fermato un uomo di 43 anni a Bolzano per atti persecutori e indagato per rapina: avrebbe minacciato la suocera e sottratto una borsetta a una cittadina ucraina. L’arresto è stato eseguito dopo l’ennesimo episodio di violenza legato a dissidi familiari.

L’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto lo scorso 5 gennaio nella zona Don Bosco di Bolzano, a seguito di una segnalazione urgente da parte di una cittadina.

La richiesta di aiuto è partita da una donna che ha denunciato la presenza del proprio genero, già precedentemente denunciato per atti persecutori, sotto la sua abitazione. L’uomo, secondo quanto riferito, avrebbe minacciato la donna di morte. Le pattuglie della Squadra Volante sono intervenute tempestivamente, riuscendo a bloccare il sospettato, un cittadino italiano di 43 anni con precedenti penali.

Accertamenti e dinamica degli episodi

Gli agenti hanno accompagnato l’uomo in Questura per chiarire la situazione. Dai primi accertamenti è emerso che il soggetto aveva assunto da tempo una condotta violenta nei confronti della suocera, motivata da diatribe familiari. Già il giorno precedente, l’uomo si era presentato davanti all’abitazione della vittima, bussando con insistenza e in modo minaccioso alla porta, per poi darsi alla fuga all’arrivo delle forze dell’ordine, allertate dalla donna stessa.

Perquisizione e collegamenti con altri reati

Nel corso della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di denaro contante in diverse valute: euro, dollari e valuta ucraina. Gli inquirenti ritengono che tale somma possa essere il provento di una rapina avvenuta il giorno precedente sempre in zona Don Bosco, ai danni di una cittadina ucraina. La vittima, secondo quanto ricostruito, avrebbe opposto una strenua resistenza, ma l’aggressore sarebbe comunque riuscito a sottrarle la borsetta custodita all’interno della sua autovettura.

Arresto e indagini in corso

Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, il fermato è stato tratto in arresto e associato presso la locale Casa Circondariale, con l’accusa di atti persecutori. Contestualmente, è stato indagato anche per rapina. Gli investigatori stanno svolgendo ulteriori accertamenti, poiché si sospetta che l’uomo possa essere responsabile di altri episodi analoghi avvenuti nei giorni precedenti a Bolzano.

